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Fernando Muslera, 14 Yıl Sonra Galatasaray Harici Bir Kulüp Takımıyla Sahaya Çıktı

Fernando Muslera, 14 Yıl Sonra Galatasaray Harici Bir Kulüp Takımıyla Sahaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2025 - 16:23

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, yeni takımıyla ilk resmi maçına Velez karşısında çıktı. Tecrübeli kaleci, mücadeledeki performansıyla eleştirilirken, Estudiantes sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sisin etkili olduğu gecede Muslera eleştirilerin merkezindeydi.

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Muslera'nın ilk maçı sis altında oynandı.

Muslera'nın ilk maçı sis altında oynandı.

Arjantin'de Velez Sarsfield ile Estudiantes'in karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı yoğun sis altında oynandı. Futbolcuların görüş mesafesinde büyük sıkıntılar yaşadığı maçta Muslera da hayli zorlandı.

Yediği gollerden sonra hava şartlarına kızdı.

Yediği gollerden sonra hava şartlarına kızdı.

Muslera, görüş mesafesinin çok kısa olduğu maçta bir anda karşısında bulduğu rakiplerle mücadele etmekte zorlandı. Yediği ilk golün ardından hakeme tepki gösteren Muslera maçta bir gol daha yedi.

Türkiye'den de maç takip edildi.

Türkiye'den de maç takip edildi.

Özellikle Galatasaray taraftarı Muslera'nın ilk maç performansını merak ederken, yenilen goller sonrasında Muslera'nın tavırlarının benzerliğini paylaştılar.

14 yıl sonra ilk...

14 yıl sonra ilk...

Fernando Muslera, Lazio'dan Galatasaray'a geldi ve o tarihten bugüne sarı kırmızılıların sembolü oldu. 14 sene sonra ilk kez farklı bir kulüp takımının formasını giyen Muslera, farklı bir ilki yaşamış oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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