Fernando Muslera, 14 Yıl Sonra Galatasaray Harici Bir Kulüp Takımıyla Sahaya Çıktı
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, yeni takımıyla ilk resmi maçına Velez karşısında çıktı. Tecrübeli kaleci, mücadeledeki performansıyla eleştirilirken, Estudiantes sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Sisin etkili olduğu gecede Muslera eleştirilerin merkezindeydi.
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Muslera'nın ilk maçı sis altında oynandı.
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Yediği gollerden sonra hava şartlarına kızdı.
Türkiye'den de maç takip edildi.
14 yıl sonra ilk...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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