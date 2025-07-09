Küme Düşürüleceği Açıklanan Lyon'u Rakibi PSG Kurtardı, Lyon Küme Düşmedi
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, finansal kriterleri karşılayamadığı gerekçesiyle küme düşürüldü. Kararın ardından Paris Saint-Germain (PSG) yönetimi devreye girerek Lyon’un ligde kalması için girişimlerde bulunmaya başladı.
Bugün açıklanan kararda Lyon'un düşürülmediği açıklandı.
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Lyon finansal kriterler sebebiyle küme düşürüldü.
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İtiraz hakkı ve PSG'nin dayanışması imdada yetişti.
Kurul bugün son kararını verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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