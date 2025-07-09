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Küme Düşürüleceği Açıklanan Lyon'u Rakibi PSG Kurtardı, Lyon Küme Düşmedi

Küme Düşürüleceği Açıklanan Lyon'u Rakibi PSG Kurtardı, Lyon Küme Düşmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2025 - 17:36

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, finansal kriterleri karşılayamadığı gerekçesiyle küme düşürüldü. Kararın ardından Paris Saint-Germain (PSG) yönetimi devreye girerek Lyon’un ligde kalması için girişimlerde bulunmaya başladı.

Bugün açıklanan kararda Lyon'un düşürülmediği açıklandı.

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Lyon finansal kriterler sebebiyle küme düşürüldü.

Lyon finansal kriterler sebebiyle küme düşürüldü.

Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon, mali yükümlülüklerini karşılayamadığı gerekçesiyle 2. lige düşürülmüştü.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin mali denetim organı olan Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü (DNCG), Lyon’un gerekli mali garantileri sunamadığını açıkladı.

Yaklaşık 500 milyon avroyu aşan borçla mücadele eden kulübün, DNCG'nin belirlediği finansal şartları yerine getiremediği ve kendisine tanınan sürede de yeterli teminat sağlayamadığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Lyon’un bir alt lige düşürülmesine karar verildi.

İtiraz hakkı ve PSG'nin dayanışması imdada yetişti.

İtiraz hakkı ve PSG'nin dayanışması imdada yetişti.

Lyon'un bu karara itiraz hakkı vardı ancak bunun için de bir maddi kaynak göstermeleri gerekiyordu. 

Paris Saint-Germain, mali yetersizlikler nedeniyle Ligue 1’den düşürülen Olympique Lyon’a destek olmak için devreye girdi. PSG, 2023 yazında Lyon’dan 45+5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Bradley Barcola’nın transferine dair ödemeleri planlanandan önce gerçekleştirdi. Bu erken ödeme, Lyon’un itiraz sürecine girmeden önce mali durumunu toparlamasına katkı sağladı.

Kurul bugün son kararını verdi.

Kurul bugün son kararını verdi.

Bugün yeniden toplanan kurul son gelişmeler ve maddi kriterler neticesinde Lyon'un düşürülme kararını iptal etti. Lyon bu sezon Ligue 1'de mücadele etmeyi sürdürecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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