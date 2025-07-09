Küme Düşürüleceği Açıklanan Lyon'u Rakibi PSG Kurtardı, Lyon Küme Düşmedi

Lyon'un bu karara itiraz hakkı vardı ancak bunun için de bir maddi kaynak göstermeleri gerekiyordu.

Paris Saint-Germain, mali yetersizlikler nedeniyle Ligue 1’den düşürülen Olympique Lyon’a destek olmak için devreye girdi. PSG, 2023 yazında Lyon’dan 45+5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Bradley Barcola’nın transferine dair ödemeleri planlanandan önce gerçekleştirdi. Bu erken ödeme, Lyon’un itiraz sürecine girmeden önce mali durumunu toparlamasına katkı sağladı.