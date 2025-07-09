Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 9 Temmuz Çarşamba

Galatasaray'da Osimhen için geri sayım başladı. Bonservisin taksit süresi tek pürüz. Bu da çözüldükten sonra Osimhen imzayı atabilir.

Galatasaray, Ahmet Can Kaplan için Ajax ile resmi temas kurdu. Ajax, 6.5 M€ bonservis bedeli istedi. Resmi görüşmeler ve pazarlıklar başladı. (Yağız Sabuncuoğlu)

Hakan Çalhanoğlu, Temmuz sonuna kadar takım bulamazsa Inter'de kalacak. (La Gazzetta)

Galatasaray, Yann Sommer transferi için oyuncu ve kulübü Inter ile anlaştı. (Milliyet)