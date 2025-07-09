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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 9 Temmuz Çarşamba

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 9 Temmuz Çarşamba

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2025 - 18:35

9 Temmuz Çarşamba günü transfer gündemi yine yoğun. Galatasaray'da Osimhen transferinde sona gelindi. Beşiktaş'ta ise Orkun heyecanı sürüyor.Fenerbahçe ise Asensio'ya rakip çıktığı için alternatiflere yöneliyor.

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Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da Osimhen için geri sayım başladı. Bonservisin taksit süresi tek pürüz. Bu da çözüldükten sonra Osimhen imzayı atabilir.

Galatasaray, Ahmet Can Kaplan için Ajax ile resmi temas kurdu. Ajax, 6.5 M€ bonservis bedeli istedi. Resmi görüşmeler ve pazarlıklar başladı. (Yağız Sabuncuoğlu)

Hakan Çalhanoğlu, Temmuz sonuna kadar takım bulamazsa Inter'de kalacak. (La Gazzetta)

Galatasaray, Yann Sommer transferi için oyuncu ve kulübü Inter ile anlaştı. (Milliyet)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

Jose Mourinho'nun listesinin en başında Yves Bissouma var. (Yağız Sabuncuoğlu) 

Jose Mourinho, Arsenal'le anlaşması bozulduğu iddia edilen Gyökeres'i istiyor. (Correio DM)

Asensio'ya ilgisi olan Fenerbahçe'ye Inter rakip oldu.

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş ve Benfica, Orkun Kökçü için kiralık + 30 M€ seviyelerinde zorunlu opsiyon formülü üzerinde görüşüyor. (A Bola)

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. (The Athletic)

Jens Cajuste'nin Beşiktaş'a transferi şimdilik rafa kalktı. (Gianmarco Giordano)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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