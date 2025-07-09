Galatasaray, Muslera'nın Yerine Gelecek Adayları Üçe Düşürdü

Muslera'nın ayrılacağı sezon tamamlanmadan belli oldu ancak Galatasaray halen yerine birini alabilmiş değil. Birçok ismin yazıldığı süreçte Galatasaray'ın adayları üçe indirdiği iddia edildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray dünyaca ünlü bir yıldızla bu boşluğu kapatmak istiyor.