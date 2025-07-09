Galatasaray, Muslera'nın Yerine Gelecek Adayları Üçe Düşürdü
Galatasaray, Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleyi devralacak ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, geniş aday listesinde sona yaklaştı ve seçenekleri üç isme indirdi. Taffarel'in etkin olması beklenen süreçte bir Alman, iki Brezilyalı isim gündemde.
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Galatasaray halen onun yerini dolduramadı.
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İlk aday Ter Stegen...
Diğer adaylar ise Alisson ve Ederson...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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