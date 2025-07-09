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Galatasaray, Muslera'nın Yerine Gelecek Adayları Üçe Düşürdü

Galatasaray, Muslera'nın Yerine Gelecek Adayları Üçe Düşürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2025 - 19:37

Galatasaray, Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleyi devralacak ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, geniş aday listesinde sona yaklaştı ve seçenekleri üç isme indirdi. Taffarel'in etkin olması beklenen süreçte bir Alman, iki Brezilyalı isim gündemde. 

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Galatasaray halen onun yerini dolduramadı.

Galatasaray halen onun yerini dolduramadı.

Muslera'nın ayrılacağı sezon tamamlanmadan belli oldu ancak Galatasaray halen yerine birini alabilmiş değil. Birçok ismin yazıldığı süreçte Galatasaray'ın adayları üçe indirdiği iddia edildi. 

Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray dünyaca ünlü bir yıldızla bu boşluğu kapatmak istiyor.

İlk aday Ter Stegen...

İlk aday Ter Stegen...

Galatasaray’ın kaleci arayışında gündemine aldığı isimlerden biri, hem özel hayatında hem de Barcelona’daki durumu nedeniyle ayrılık hazırlığında olan Marc-André ter Stegen. Alman kaleci, mevcut sözleşmesinden doğan maaşının büyük bölümünü alarak Katalan ekibine veda etmek istiyor. Transfer sürecinde devreye giren, Almanya'da yaşayan ve Ter Stegen’le yakın ilişkilere sahip menajer Harun Arslan ise, kiralık anlaşma ihtimali üzerinde yoğun mesai harcıyor.

Diğer adaylar ise Alisson ve Ederson...

Diğer adaylar ise Alisson ve Ederson...

Alisson, Liverpool’un Valencia’dan Gürcü kaleci Mamardashvili’yi transfer etmesiyle birlikte daha yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Ayak hakimiyetiyle tanınan Ederson ise Manchester City’de Pep Guardiola’nın kadroda köklü bir değişime gitmek istemesi sebebiyle ayrılabilir.  

Her iki kalecinin de Galatasaray’a transferini kolaylaştırabilecek en önemli isim ise sarı-kırmızılıların efsane kalecisi ve eski antrenörü Claudio Taffarel. Geçtiğimiz sezon Liverpool’da kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, Brezilya Milli Takımı’nda hem Alisson hem de Ederson’la birebir çalıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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