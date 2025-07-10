Real Madrid Dağıldı, Xabi Alonso ve Arda Güler'e Ağır Eleştiriler Geldi

Sosyal medyada da Real Madrid’in elenişi büyük yankı uyandırdı. @Makomanyane adlı kullanıcı, teknik direktörün tercihlerini eleştirerek, 'Alonso işini ciddiye almıyor, turnuvanın en kötü defans oyuncusunu nasıl PSG hücumuna karşı oynatabiliyor? Ve Arda Güler'in ne yaptığını anlamıyorum.' paylaşımında bulundu.

Takımın taraftarlarından @AdiiiFCB ise eleştiriyi kişiselleştirerek, 'Xabi Alonso'nun evlatlığı Arda Güler'i sahada gören var mı?' yorumunu yaptı.

Bir diğer kullanıcı @capeggiatore ise hem taktiksel tercihlere hem oyuncu performanslarına tepki gösterdi: 'Xabi Alonso, Ancelotti'den farklı değil, 4-3-3 tam bir felaketti, savunma bitmek bilmeyen büyük hatalarla dolu, forvetler markaj yapmıyor veya iletişim kurmuyor, Tchouameni ve Valverde defans oyuncusu olarak oynuyor ve Güler büyük rakiplere karşı yok oluyor. Hem teknik direktör hem de oyuncular abartılıyor.'