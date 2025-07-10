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Real Madrid Dağıldı, Xabi Alonso ve Arda Güler'e Ağır Eleştiriler Geldi

Real Madrid Dağıldı, Xabi Alonso ve Arda Güler'e Ağır Eleştiriler Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2025 - 11:10

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye 4-0 mağlup oldu. Real Madrid'in bir şey üretmekte zorlandığı maçta PSG'nin üstün futbolu İspanyolları çıldırttı.

Basında ve sosyal medyada eleştiri okları Xabi Alonso'yu ve Arda Güler tercihini gösteriyordu. Ağır eleştirilerin olduğu sosyal medyada ise Arda'ya ilginç bir benzetme yapıldı. 

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PSG, zaferlerine kaldığı yerden devam ediyor. Fransız ekibinin bu kez kurbanı Real Madrid oldu.

PSG, zaferlerine kaldığı yerden devam ediyor. Fransız ekibinin bu kez kurbanı Real Madrid oldu.

Real Madrid'i, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında PSG 4-0 yenmeyi başardı. PSG'nin baskın futbolu ve Real Madrid'in zor anlar yaşadığı gecede eleştirilerin hedefindeki isim Xabi Alonso ve tercihleriydi.

Marca, yine sert yorumlarla Real Madrid'i eleştirirken Xabi Alonso'yu da es geçmedi.

Marca, yine sert yorumlarla Real Madrid'i eleştirirken Xabi Alonso'yu da es geçmedi.

İspanyol spor basını, Real Madrid’in Avrupa kupalarındaki erken vedasını manşetlerine taşıdı. Marca, 10 Temmuz tarihli kapağında 'Çok yumuşak bir Madrid... çok sert bir veda' ifadesini öne çıkarırken, Diario AS dramatik bir dille 'Madrid'in toplu intiharı' başlığını kullandı. Katalan gazetesi Mundo Deportivo ise teknik direktör Xabi Alonso’yu hedef alarak, 'Xabi Alonso'nun Real Madrid'i için ilk büyük fiyasko' yorumunda bulundu.

Mundo Deportivo'nun hedefindeki isim ise Arda Güler oldu. Gazete "Görünmez Arda" diyerek yorumladı milli oyuncunun maç performansını.

Mundo Deportivo'nun hedefindeki isim ise Arda Güler oldu. Gazete "Görünmez Arda" diyerek yorumladı milli oyuncunun maç performansını.

Öte yandan Mundo Deportivo, alışıldığı üzere maç sonrası Real Madridli oyuncuların performanslarını tek tek değerlendirdi. Arda Güler için 'Görünmez' başlığını atan gazete, genç futbolcu hakkında şu ifadeleri kullandı: 'Türk, Real Madrid'in kaderini asla değiştiremedi. Her zaman oyun dışı kaldı ve topsuz kaldığında kayboldu.'

Sosyal medyada da Alonso ve Arda'ya eleştiriler vardı. Arda için "Xabi Alonso'nun evlatlığı Arda" yorumu yapılırken büyük maçlarda kaybolduğu yazıldı.

Sosyal medyada da Alonso ve Arda'ya eleştiriler vardı. Arda için "Xabi Alonso'nun evlatlığı Arda" yorumu yapılırken büyük maçlarda kaybolduğu yazıldı.

Sosyal medyada da Real Madrid’in elenişi büyük yankı uyandırdı. @Makomanyane adlı kullanıcı, teknik direktörün tercihlerini eleştirerek, 'Alonso işini ciddiye almıyor, turnuvanın en kötü defans oyuncusunu nasıl PSG hücumuna karşı oynatabiliyor? Ve Arda Güler'in ne yaptığını anlamıyorum.' paylaşımında bulundu.

Takımın taraftarlarından @AdiiiFCB ise eleştiriyi kişiselleştirerek, 'Xabi Alonso'nun evlatlığı Arda Güler'i sahada gören var mı?' yorumunu yaptı.

Bir diğer kullanıcı @capeggiatore ise hem taktiksel tercihlere hem oyuncu performanslarına tepki gösterdi: 'Xabi Alonso, Ancelotti'den farklı değil, 4-3-3 tam bir felaketti, savunma bitmek bilmeyen büyük hatalarla dolu, forvetler markaj yapmıyor veya iletişim kurmuyor, Tchouameni ve Valverde defans oyuncusu olarak oynuyor ve Güler büyük rakiplere karşı yok oluyor. Hem teknik direktör hem de oyuncular abartılıyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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