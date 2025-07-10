Real Madrid Dağıldı, Xabi Alonso ve Arda Güler'e Ağır Eleştiriler Geldi
Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye 4-0 mağlup oldu. Real Madrid'in bir şey üretmekte zorlandığı maçta PSG'nin üstün futbolu İspanyolları çıldırttı.
Basında ve sosyal medyada eleştiri okları Xabi Alonso'yu ve Arda Güler tercihini gösteriyordu. Ağır eleştirilerin olduğu sosyal medyada ise Arda'ya ilginç bir benzetme yapıldı.
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PSG, zaferlerine kaldığı yerden devam ediyor. Fransız ekibinin bu kez kurbanı Real Madrid oldu.
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Marca, yine sert yorumlarla Real Madrid'i eleştirirken Xabi Alonso'yu da es geçmedi.
Mundo Deportivo'nun hedefindeki isim ise Arda Güler oldu. Gazete "Görünmez Arda" diyerek yorumladı milli oyuncunun maç performansını.
Sosyal medyada da Alonso ve Arda'ya eleştiriler vardı. Arda için "Xabi Alonso'nun evlatlığı Arda" yorumu yapılırken büyük maçlarda kaybolduğu yazıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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