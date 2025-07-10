Fenerbahçe Dev Fırsat Transferi Peşinde: Osimhen’e Misilleme Olacak
Türkiye’de transfer piyasası oldukça hareketli. Osimhen ile anlaşan Galatasaray’ın oyuncunun bonservisini almaya çalıştığı iddia edilirken, Fenerbahçe’nin de Osimhen’e misilleme olacak bir transferin peşinde olduğu ortaya çıktı.
Fanatik’te yer alan habere göre, Arsenal’e transferi arapsaçına dönen İsveçli golcü Viktor Gyökeres için Fenerbahçe pusuda bekliyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın Osimhen’i kiraladığı gibi Gyökeres’i kiralamak istiyor.
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Sporting Lizbon’un 2 yıl üst üste gelen şampiyonluğunun mimarlarından olan Viktor Gyökeres’in Arsenal’e transferi henüz resmileşmiş değil.
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Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Osimhen’i kiralaması gibi bir operasyon gündemde.
İsveçli süper golcünün transferini Mourinho da yakından takip ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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😂😂😂
😝😃😄😅😛😜😁😀😂🤣🤪😆😝😝
Gyökeres??? 😂😂