Fenerbahçe Dev Fırsat Transferi Peşinde: Osimhen’e Misilleme Olacak

Fanatik’te yer alan habere göre,Jhon Duran transferini bitiren Fenerbahçe Viktor Gyökeres için ise pusuda bekliyor. İsveçli yıldızın peşinde dünya devleri var. Fenerbahçe’nin bu transfer için az da olsa bir ihtimal görmesinin önemli bir nedeni var. Geçtiğimiz sezon Victor Osimhen ile Napoli arasında ipler kopmuş, Avrupa’da transfer döneminin kapanması sonrası Nijeryalı yıldız Galatasaray’a kiralanmıştı.

Benzer bir süreç Viktor Gyökeres ile Sporting arasında yaşanıyor. 27 yaşındaki oyuncu, başkan Federico Varandes’in 70 milyon Euro’luk teklifi kabul edeceği konusunda kendisine verdiği sözü tutmadığını söyledi ve yarın başlayacak sezon öncesi çalışmalara katılmayacağını açıkladı.