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Fenerbahçe Dev Fırsat Transferi Peşinde: Osimhen’e Misilleme Olacak

Fenerbahçe Dev Fırsat Transferi Peşinde: Osimhen’e Misilleme Olacak

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.07.2025 - 13:30

Türkiye’de transfer piyasası oldukça hareketli. Osimhen ile anlaşan Galatasaray’ın oyuncunun bonservisini almaya çalıştığı iddia edilirken, Fenerbahçe’nin de Osimhen’e misilleme olacak bir transferin peşinde olduğu ortaya çıktı.

Fanatik’te yer alan habere göre, Arsenal’e transferi arapsaçına dönen İsveçli golcü Viktor Gyökeres için Fenerbahçe pusuda bekliyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın Osimhen’i kiraladığı gibi Gyökeres’i kiralamak istiyor.

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Sporting Lizbon’un 2 yıl üst üste gelen şampiyonluğunun mimarlarından olan Viktor Gyökeres’in Arsenal’e transferi henüz resmileşmiş değil.

Sporting Lizbon’un 2 yıl üst üste gelen şampiyonluğunun mimarlarından olan Viktor Gyökeres’in Arsenal’e transferi henüz resmileşmiş değil.

Gyökeres takımı ile olan tüm bağlarını koparmış durumda ancak Portekiz ekibi ile Arsenal arasındaki bonservis görüşmeleri henüz çözülmüş değil. 

Fenerbahçe ise süreci yakından takip ediyor.

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Osimhen’i kiralaması gibi bir operasyon gündemde.

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Osimhen’i kiralaması gibi bir operasyon gündemde.

Fanatik’te yer alan habere göre,Jhon Duran transferini bitiren Fenerbahçe Viktor Gyökeres için ise pusuda bekliyor.  İsveçli yıldızın peşinde dünya devleri var. Fenerbahçe’nin bu transfer için az da olsa bir ihtimal görmesinin önemli bir nedeni var. Geçtiğimiz sezon Victor Osimhen ile Napoli arasında ipler kopmuş, Avrupa’da transfer döneminin kapanması sonrası Nijeryalı yıldız Galatasaray’a kiralanmıştı.

Benzer bir süreç Viktor Gyökeres ile Sporting arasında yaşanıyor. 27 yaşındaki oyuncu, başkan Federico Varandes’in 70 milyon Euro’luk teklifi kabul edeceği konusunda kendisine verdiği sözü tutmadığını söyledi ve yarın başlayacak sezon öncesi çalışmalara katılmayacağını açıkladı.

İsveçli süper golcünün transferini Mourinho da yakından takip ediyor.

İsveçli süper golcünün transferini Mourinho da yakından takip ediyor.

Portekiz’den Correiro da Manha Gazetesi ise bir adım ileri giderek, Mourinho’nun, Arsenal’in transfer edememesi halinde Gyökeres’i istediğini Fenerbahçe Yönetimi’ne ilettiğini yazdı. 

Gyökeres, 2023’te Coventry’den 24 milyon Euro’ya transfer edilmişti

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Ynr

😂😂😂

futboltopu20

😝😃😄😅😛😜😁😀😂🤣🤪😆😝😝

Thistle

Gyökeres??? 😂😂