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Özgür Özel'e Skandal "Baklavacı" İddialarının Ardından Jet Hızıyla Soruşturma Başlatıldı

Özgür Özel'e Skandal "Baklavacı" İddialarının Ardından Jet Hızıyla Soruşturma Başlatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.07.2025 - 22:22

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin adresi bugün Antalya oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanması nedeniyle miting bu hafta Antalya’da gerçekleştirildi. CHP lideri Özgür Özel, Manavgat Belediyesi’nde “baklava kutusunda rüşvet” iddialarına dair konuştu. Özel, baklava kutusunda rüşvet alan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in o anlar için eğitildiğini ve ellerinde 32 saatlik görüntü olduğunu ileri sürdü. Özel'in açıklamalarının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Belediye Başkan Yardımcısının açtığı baklava kutusunda 110 bin euro bulunmuştu.

Belediye Başkan Yardımcısının açtığı baklava kutusunda 110 bin euro bulunmuştu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ‘baklava kutusunda rüşvet’ iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı kaydedilmişti.

O görüntüleri buradan izleyebilirsiniz👇🏻

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya mitinginde söz konusu kişi hakkında iddialarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya mitinginde söz konusu kişi hakkında iddialarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel, rüşvet alan kişinin bir ay boyunca eğitildiğini ileri sürdü. Söz konusu kişiden 'Baklavacı' diyerek bahseden Özel, şu skandal iddialarda bulundu:

'Şimdi bütün Türkiye öyle bir şey öğrenecek, öyle bir şey duyacak ki bunların ne olduğuna bir kez daha hepimiz dudağımızı ısıracağız, 'Bu kadar da olmaz' diyeceğiz. Bakın, günlerdir baklavacı var ya, baklavacı. Hani polis geliyor, 'Aç kutuyu' diyor, açıyor. Açarken eli bile titremiyor. Gayet sakin, hazırlıklı. Kimi öyle diyor, kimi böyle diyor. O baklavacı var ya, bir ay önce polis onu almış. Onu bir ay önce çevirmede kaçak içkiler ve şüpheli bir paketle yüzde 99.9 uyuşturucuyla yakalamış.'

'BİR AY BOYUNCA EĞİTMİŞLER'

'O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. O baklavacıyı oraya, peşinden de çantacıyı yollamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar.'

"Baklava kutusunu bir aydır planlamışlar."

"Baklava kutusunu bir aydır planlamışlar."

Özel, iddialarını şöyle sürdürdü:

'Peki, plan ne? Baklavacıyı aldılar. Baklavacıyı aldılar. Baklavacıyı kendince itirafçı yaptılar. Manavgat'ta AK Parti ile CHP arasında üç belediye meclis üyesi fark var. Baklavacı dört isim söyledi, dördünü içeri aldılar ve hızla belediye meclis seçimine gidip Manavgat'ı AK Parti'ye geçirmeye çalıştılar. Tam o sırada, tam o sırada, içerideki belediye meclis üyeleri istifalarını, üçü istifalarını verdiler, iletildi. Onların yerine belediye meclis üyeleri yedekten geldi.'

Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı.

Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerinin ardından soruşturma başlattı. Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Özgür Özel isimli, siyasi parti lideri olan milletvekili kişinin Antalya ili Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakı ile ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayması şeklinde gelişen eylemleri nedeniyle, hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi gereği Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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