Özgür Özel'e Skandal "Baklavacı" İddialarının Ardından Jet Hızıyla Soruşturma Başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel, rüşvet alan kişinin bir ay boyunca eğitildiğini ileri sürdü. Söz konusu kişiden 'Baklavacı' diyerek bahseden Özel, şu skandal iddialarda bulundu:

'Şimdi bütün Türkiye öyle bir şey öğrenecek, öyle bir şey duyacak ki bunların ne olduğuna bir kez daha hepimiz dudağımızı ısıracağız, 'Bu kadar da olmaz' diyeceğiz. Bakın, günlerdir baklavacı var ya, baklavacı. Hani polis geliyor, 'Aç kutuyu' diyor, açıyor. Açarken eli bile titremiyor. Gayet sakin, hazırlıklı. Kimi öyle diyor, kimi böyle diyor. O baklavacı var ya, bir ay önce polis onu almış. Onu bir ay önce çevirmede kaçak içkiler ve şüpheli bir paketle yüzde 99.9 uyuşturucuyla yakalamış.'

'BİR AY BOYUNCA EĞİTMİŞLER'

'O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. O baklavacıyı oraya, peşinden de çantacıyı yollamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar.'