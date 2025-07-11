Özgür Özel'e Skandal "Baklavacı" İddialarının Ardından Jet Hızıyla Soruşturma Başlatıldı
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin adresi bugün Antalya oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanması nedeniyle miting bu hafta Antalya’da gerçekleştirildi. CHP lideri Özgür Özel, Manavgat Belediyesi’nde “baklava kutusunda rüşvet” iddialarına dair konuştu. Özel, baklava kutusunda rüşvet alan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in o anlar için eğitildiğini ve ellerinde 32 saatlik görüntü olduğunu ileri sürdü. Özel'in açıklamalarının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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Belediye Başkan Yardımcısının açtığı baklava kutusunda 110 bin euro bulunmuştu.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya mitinginde söz konusu kişi hakkında iddialarda bulundu.
"Baklava kutusunu bir aydır planlamışlar."
Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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