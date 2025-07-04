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Baklava Kutusunda 110 Bin Euro Görüntülerine Özgür Özel'den Açıklama

Baklava Kutusunda 110 Bin Euro Görüntülerine Özgür Özel'den Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.07.2025 - 21:21

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CHP'li belediyelere başlatılan 'yolsuzluk' operasyonlarında Antalya'nın Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltına alındı. Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T’nin C.C. adlı kişiden rüşvet aldığına dair olduğu öne sürülen görüntülerin ortaya çıktığı iddia edildi. Söz konusu görüntülere dair CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, 'Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir' dedi.

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Söz konusu görüntüler şöyle👇🏻

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Manavgat Belediyesi'ne rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk opreasyonu düzenlendi.

Manavgat Belediyesi'ne rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk opreasyonu düzenlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinin belediye başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı iddia edildi. Tüter'in 'Ne kadar var orada' diye sormasının ardından C.C.'nin 'Şeyin içinde 110 bin euro var' dediği, sehpanın yanındaki çantayı kontrol eden Tüter'in ise 'Tamam. Sen bir yere bir şey konuşma' sözleri görüntüye yansıdı.

CHP Lideri Özgür Özel, söz konusu görüntülere dair paylaşım yaptı. Özel, "Görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir."

CHP Lideri Özgür Özel, söz konusu görüntülere dair paylaşım yaptı. Özel, "Görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir."
twitter.com

Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir.

İncelemeler sonucunda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Tutumumuz nettir. Cumhuriyet Halk Partisi; suça bulaşan Bakanlarını, ayakkabı kutularında milyonları istifleyen yakınlarını koruyanların siyasetini reddetmektedir. Somut delillere dayalı olarak, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa Partimizde barınması mümkün olmayacağı gibi en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz.

Ancak hatırlatmak isterim ki;

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız hakkında tam 107 gündür; 1 kuruş yolsuzluk bulunamamışken, hiçbir delil ortaya konulamamışken, yürüttüğümüz onur mücadelesinin Manavgat’taki bir görüntüyle lekelenmesine izin vermeyiz.

Konu tüm yönleriyle tetkik edilecek en kısa zamanda kamuoyu bilgilendirilecektir.

Talebimiz, İzmir’deki soruşturma da dahil olmak üzere tüm süreçlerde, adil ve tarafsız yargı mekanizmasının işletilmesidir. Adil ve şeffaf yargılama sonucunda, suçu ispatlananlar elbette cezasını çekmeli ancak hiçbir delil olmadan tutuklu bulunanlar da tahliye edilmelidir. Talebimiz, her yerde ve herkes için bağımsız ve tarafsız yargı sürecinin yürütülmesidir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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