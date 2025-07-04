Baklava Kutusunda 110 Bin Euro Görüntülerine Özgür Özel'den Açıklama

CHP'li belediyelere başlatılan 'yolsuzluk' operasyonlarında Antalya'nın Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltına alındı. Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T’nin C.C. adlı kişiden rüşvet aldığına dair olduğu öne sürülen görüntülerin ortaya çıktığı iddia edildi. Söz konusu görüntülere dair CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, 'Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir' dedi.
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Söz konusu görüntüler şöyle👇🏻
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Manavgat Belediyesi'ne rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk opreasyonu düzenlendi.
CHP Lideri Özgür Özel, söz konusu görüntülere dair paylaşım yaptı. Özel, "Görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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