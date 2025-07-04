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Özgür Özel Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'in Başsavcıya Yolsuzluğu Araştırması İçin Yalvardığını Anlattı

Özgür Özel Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'in Başsavcıya Yolsuzluğu Araştırması İçin Yalvardığını Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.07.2025 - 17:38

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Torun ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalardan bulunan CHP lideri Özel, yolsuzluk iddialarına hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek üzerinden bir örnek verdi. Özel, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in önceki dönem için Başsavcı’ya yolsuzluğu araştırması için yalvardığını ve belgeler teslim ettiğini anlattı.

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Medyascope'un Özgecan Özgenç imzalı paylaşımında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri şöyleydi👇🏻

"Ferdi yalvarıyordu size çok büyük yolsuzluklar var. Sayın Başsavcı söz verdi, ilk kararnameyle başka yere gitti."

"Ferdi yalvarıyordu size çok büyük yolsuzluklar var. Sayın Başsavcı söz verdi, ilk kararnameyle başka yere gitti."

Özgür Özel’in açıklamaları şöyle oldu:

'Ferdi Zeyrek önceki Cumhuriyet Başsavcılığı’na 8 dosyadan bahsetmiş. 3 dosyayı tüm belgeleriyle teslim etmişti. Ferdi öldü gitti. Başsavcı eve ziyarete geldi. Eşine dedi ki yapabileceğim bir şey var mı? 

Eşi o acılı haliyle döndü başsavcıya dedi ki: ‘Ferdi yalvarıyordu size çok büyük yolsuzluklar var. Onun emanet ettiği dosyalar emanetimiz olsun' dedi. Sayın Başsavcı söz verdi gitti. İlk kararnameyle başka yere gitti. Şimdi geleni inşallah o dosyaları açar bakar.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ez.merdo

Gelen o dosyalara bakmaz, baktirmazlar

Ali k

Allah cc herseyi bilendir... ALLAH CC hikmetinden adaletinden sual olunmaz... İLAHİ ADALET mutlaka tecelli eder...Kul hakkı çok önemli.......