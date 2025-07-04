Özgür Özel Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'in Başsavcıya Yolsuzluğu Araştırması İçin Yalvardığını Anlattı

Özgür Özel’in açıklamaları şöyle oldu:

'Ferdi Zeyrek önceki Cumhuriyet Başsavcılığı’na 8 dosyadan bahsetmiş. 3 dosyayı tüm belgeleriyle teslim etmişti. Ferdi öldü gitti. Başsavcı eve ziyarete geldi. Eşine dedi ki yapabileceğim bir şey var mı?

Eşi o acılı haliyle döndü başsavcıya dedi ki: ‘Ferdi yalvarıyordu size çok büyük yolsuzluklar var. Onun emanet ettiği dosyalar emanetimiz olsun' dedi. Sayın Başsavcı söz verdi gitti. İlk kararnameyle başka yere gitti. Şimdi geleni inşallah o dosyaları açar bakar.'