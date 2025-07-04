Özgür Özel Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'in Başsavcıya Yolsuzluğu Araştırması İçin Yalvardığını Anlattı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Torun ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalardan bulunan CHP lideri Özel, yolsuzluk iddialarına hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek üzerinden bir örnek verdi. Özel, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in önceki dönem için Başsavcı’ya yolsuzluğu araştırması için yalvardığını ve belgeler teslim ettiğini anlattı.
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"Ferdi yalvarıyordu size çok büyük yolsuzluklar var. Sayın Başsavcı söz verdi, ilk kararnameyle başka yere gitti."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Gelen o dosyalara bakmaz, baktirmazlar
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