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CHP Kurultay Davasında İkinci Kez 'Görevsizlik' Kararı: Davaya Hangi Mahkemenin Bakacağı Kördüğüm Oldu

CHP Kurultay Davasında İkinci Kez 'Görevsizlik' Kararı: Davaya Hangi Mahkemenin Bakacağı Kördüğüm Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.07.2025 - 17:08

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada asliye ceza mahkemesi tekrar 'görevsizlik' kararı verdi. Davaya hangi mahkemenin bakacağına Bölge Adliye Mahkemesi karar verecek.

Öte yandan İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, 'görevsizlik' kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.

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CHP Kurultay davasında ikinci kez ‘görevsizlik’ kararı verildi.

CHP Kurultay davasında ikinci kez ‘görevsizlik’ kararı verildi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin soruşturma sürüyor. Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada mahkeme ikinci kez ‘görevsizlik’ kararı verdi. 

Kimler yargılanıyor?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan 'oylamaya hile karıştırma' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

Davaya hangi mahkemenin bakacağına Bölge Adliye Mahkemesi karar verecek.

Davaya hangi mahkemenin bakacağına Bölge Adliye Mahkemesi karar verecek.

Sanık avukatlarının, yargılamanın asliye ceza mahkemesinde yapılmasına yönelik itirazını değerlendiren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, bu itirazı reddetti. Kararın düzeltilmesine gerek olmadığını belirten mahkeme, dosyayı incelemesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etti.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, davanın görülmesinin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yetkisinde olduğuna hükmetti.

Ancak bu karara rağmen, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi bir kez daha dosyanın kendi görev alanına girmediğini savundu ve ikinci kez “görevsizlik” kararı alarak, görev uyuşmazlığının çözülmesi amacıyla dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Alemdar Msc

CHP kapatın kökten kurtulalım. zaten hiç bir işe yaradıklari yok. sırf oksijen israfı devlete mali yönden yük. kambur. heykel den başka iş yapmadılar. çivi ü... Devamını Gör

Alemdar Msc

itiraz eden avukatlardada akıl yok asliye bakmazsa ağır ceza bakar ağır ceza da ağır kitler feleğiniz şaşar. 🤣

Yaşar

İstediğiniz kadar islamcı ve muhafazakar kesimi bir araya getirmeye çalışın herkes kendi işlediği suçun kendi söylediği ve yazdıklarının sorumluluğunu almak ... Devamını Gör