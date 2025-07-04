CHP Kurultay Davasında İkinci Kez 'Görevsizlik' Kararı: Davaya Hangi Mahkemenin Bakacağı Kördüğüm Oldu
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada asliye ceza mahkemesi tekrar 'görevsizlik' kararı verdi. Davaya hangi mahkemenin bakacağına Bölge Adliye Mahkemesi karar verecek.
Öte yandan İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, 'görevsizlik' kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.
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CHP Kurultay davasında ikinci kez ‘görevsizlik’ kararı verildi.
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Davaya hangi mahkemenin bakacağına Bölge Adliye Mahkemesi karar verecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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CHP kapatın kökten kurtulalım. zaten hiç bir işe yaradıklari yok. sırf oksijen israfı devlete mali yönden yük. kambur. heykel den başka iş yapmadılar. çivi ü... Devamını Gör
itiraz eden avukatlardada akıl yok asliye bakmazsa ağır ceza bakar ağır ceza da ağır kitler feleğiniz şaşar. 🤣
İstediğiniz kadar islamcı ve muhafazakar kesimi bir araya getirmeye çalışın herkes kendi işlediği suçun kendi söylediği ve yazdıklarının sorumluluğunu almak ... Devamını Gör