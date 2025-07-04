CHP Kurultay Davasında İkinci Kez 'Görevsizlik' Kararı: Davaya Hangi Mahkemenin Bakacağı Kördüğüm Oldu

Sanık avukatlarının, yargılamanın asliye ceza mahkemesinde yapılmasına yönelik itirazını değerlendiren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, bu itirazı reddetti. Kararın düzeltilmesine gerek olmadığını belirten mahkeme, dosyayı incelemesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etti.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, davanın görülmesinin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yetkisinde olduğuna hükmetti.

Ancak bu karara rağmen, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi bir kez daha dosyanın kendi görev alanına girmediğini savundu ve ikinci kez “görevsizlik” kararı alarak, görev uyuşmazlığının çözülmesi amacıyla dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi.