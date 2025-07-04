onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Diploma İddianamesinde Ekrem İmamoğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Diploma İddianamesinde Ekrem İmamoğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.07.2025 - 11:05 Son Güncelleme: 04.07.2025 - 11:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki diploma soruşturmasında iddianame tamamlandı. Savcılık, siyasi yasak ve 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti. İddianamede 'İmamoğlu sahtecilik suçuna iştirak etti' denildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iptal edilen diploması nedeniyle “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” talebiyle iddianame düzenlendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen, “resmi belgede sahtecilik” soruşturması tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen, “resmi belgede sahtecilik” soruşturması tamamlandı.

İmamoğlu’nun Kıbrıs’ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin usulsüz olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” talep edildi.

Olay tarihi ve deliller!

Olay tarihi ve deliller!

Savcılığın hazırladığı 20 sayfalık iddianamede olay tarihi olarak İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde yüksek lisansa giriş yaptığı 10 Eylül 2014 tarihi ile 18 Ocak 2024 tarih aralığı belirtildi. Delil olarak ise, Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun 17 Şubat 2025 tarihli Araştırma Raporu, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 21 Şubat 2025 tarihli yazısı ve başvuru belgeleri, Özalp Tozan’ın 17 Mart 2025 tarihli ifadesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün 05 Mart 2025 tarihli İnceleme Raporu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ve Girne Amerikan Üniversitesi’nden dosyaya giren evraklar gösterildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
98
45
12
9
4
3
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Simit var kurabiye var

Diplomanın usülsüz olduğunu söyleyen zâtın diploması yok. Fıkra bu kadar. Toprak kabul etmeyecek sizi.

Adem Oğuz

Defalarca kanıtlandı diploması, hatta Halk Tv'ye bile konuştu üniversite arkadaşı. Şirin Payzın'da yayında mala bağlayıp ne diyeceğini bilememişti. İzlemeni ... Devamını Gör

what ever

orta parmak emojisi

Sercan Unlu

Diplomayı verenler beden alınmıyor ??? Adalet yoksa o zaman Abdurrahman Çelebi diyeceğiz ...