Diploma İddianamesinde Ekrem İmamoğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki diploma soruşturmasında iddianame tamamlandı. Savcılık, siyasi yasak ve 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti. İddianamede 'İmamoğlu sahtecilik suçuna iştirak etti' denildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iptal edilen diploması nedeniyle “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” talebiyle iddianame düzenlendi.
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Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen, “resmi belgede sahtecilik” soruşturması tamamlandı.
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Olay tarihi ve deliller!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Diplomanın usülsüz olduğunu söyleyen zâtın diploması yok. Fıkra bu kadar. Toprak kabul etmeyecek sizi.
Defalarca kanıtlandı diploması, hatta Halk Tv'ye bile konuştu üniversite arkadaşı. Şirin Payzın'da yayında mala bağlayıp ne diyeceğini bilememişti. İzlemeni ... Devamını Gör
orta parmak emojisi
Diplomayı verenler beden alınmıyor ??? Adalet yoksa o zaman Abdurrahman Çelebi diyeceğiz ...