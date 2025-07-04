CHP'li Bir Belediyeye Daha Operasyon: Manavgat Belediye Başkanı Gözaltına Alındı!
Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne polis operasyon düzenledi. Operasyonda Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltına alındı. Öte yandan 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
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CHP’li belediyelere operasyon Antalya’ya sıçradı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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