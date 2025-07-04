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CHP'li Bir Belediyeye Daha Operasyon: Manavgat Belediye Başkanı Gözaltına Alındı!

CHP'li Bir Belediyeye Daha Operasyon: Manavgat Belediye Başkanı Gözaltına Alındı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.07.2025 - 16:01

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne polis operasyon düzenledi. Operasyonda Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltına alındı. Öte yandan 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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CHP’li belediyelere operasyon Antalya’ya sıçradı.

CHP’li belediyelere operasyon Antalya’ya sıçradı.

Antalya’da CHP’li Manavgat Belelediyesi’ne operasyon düzenlendi. 'Yolsuzluk' operasyonu kapsamında aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da olduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başkan Niyazi Nefi Kara ve yardımcıları gözaltına alındı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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