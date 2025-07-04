Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tutuklandı
CHP'li belediyelere düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında flaş gelişme yaşandı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 137 kişi gözaltına alınmıştı.
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İzmir’de ‘yolsuzluk’ operasyonu: Tunç Soyer tutuklandı.
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Avukat Murat Aydın: "Hukuk dışı ve siyaseten verilmiş bir kararla tutuklandı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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