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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tutuklandı

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.07.2025 - 18:30

CHP'li belediyelere düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında flaş gelişme yaşandı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 137 kişi gözaltına alınmıştı.

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İzmir’de ‘yolsuzluk’ operasyonu: Tunç Soyer tutuklandı.

İzmir’de ‘yolsuzluk’ operasyonu: Tunç Soyer tutuklandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Tunç Soyer'in aralarında bulunduğu 99 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tutuklanma haberinin ardından flaş gelişme yaşandı. Tunç Soyer de tutuklandı.

Avukat Murat Aydın: "Hukuk dışı ve siyaseten verilmiş bir kararla tutuklandı."

Avukat Murat Aydın: "Hukuk dışı ve siyaseten verilmiş bir kararla tutuklandı."
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Tunç Soyer tutuklandı 

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in avukatı Murat Aydın:

“Tunç Başkan, açıkça haksız, hukuk dışı ve siyaseten verilmiş bir kararla tutuklandı. O başı dik olarak cezaevine girecek ve yine başı dimdik çıkacak. Ama bu kararı verenler, verdirenler boyunlarında daima bu kararın ağırlığı ile yaşayacaklar.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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