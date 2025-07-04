Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tutuklandı

Tunç Soyer tutuklandı

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in avukatı Murat Aydın:

“Tunç Başkan, açıkça haksız, hukuk dışı ve siyaseten verilmiş bir kararla tutuklandı. O başı dik olarak cezaevine girecek ve yine başı dimdik çıkacak. Ama bu kararı verenler, verdirenler boyunlarında daima bu kararın ağırlığı ile yaşayacaklar.”