İstanbul’da Kilosunun 800 Liraya Kadar Çıktığı İddia Edilmişti: 1 Tane Kirazın Fiyatı 8 Lira 40 Kuruş Oldu!
Nisan ayında aniden soğuyan havalar Türkiye genelinde zirai dona neden olmuş ve başta meyveler olmak üzere birçok ürün dalda kalmıştı. Uzmanlar, zirai don nedeniyle yaz aylarında özellikle meyve fiyatlarının çok yüksek olacağı konusunda uyarıyordu.
Uyarılar maalesef gerçek oldu. İstanbul’da kirazın kilosu 800 liraya kadar yükselirken, kilosunu 700 liradan satan bir markette 1 tek kirazın fiyatının 8 lira 40 kuruş olduğu paylaşıldı.
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Türkiye’de artan yaşam maliyetleri, kazıkçı esnafla da birleşince market ve pazar ürünlerini almak adeta bir kabusa dönüştü.
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1 tane kiraz ne kadar pahalı olabilir?
Sadece 1 tanesi 8 lira 40 kuruş olan kiraz sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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