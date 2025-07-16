İstanbul’da Kilosunun 800 Liraya Kadar Çıktığı İddia Edilmişti: 1 Tane Kirazın Fiyatı 8 Lira 40 Kuruş Oldu!

Nisan ayında aniden soğuyan havalar Türkiye genelinde zirai dona neden olmuş ve başta meyveler olmak üzere birçok ürün dalda kalmıştı. Uzmanlar, zirai don nedeniyle yaz aylarında özellikle meyve fiyatlarının çok yüksek olacağı konusunda uyarıyordu.

Uyarılar maalesef gerçek oldu. İstanbul’da kirazın kilosu 800 liraya kadar yükselirken, kilosunu 700 liradan satan bir markette 1 tek kirazın fiyatının 8 lira 40 kuruş olduğu paylaşıldı.