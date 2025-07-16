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İstanbul’da Kilosunun 800 Liraya Kadar Çıktığı İddia Edilmişti: 1 Tane Kirazın Fiyatı 8 Lira 40 Kuruş Oldu!

İstanbul’da Kilosunun 800 Liraya Kadar Çıktığı İddia Edilmişti: 1 Tane Kirazın Fiyatı 8 Lira 40 Kuruş Oldu!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2025 - 14:24

Nisan ayında aniden soğuyan havalar Türkiye genelinde zirai dona neden olmuş ve başta meyveler olmak üzere birçok ürün dalda kalmıştı. Uzmanlar, zirai don nedeniyle yaz aylarında özellikle meyve fiyatlarının çok yüksek olacağı konusunda uyarıyordu.

Uyarılar maalesef gerçek oldu. İstanbul’da kirazın kilosu 800 liraya kadar yükselirken, kilosunu 700 liradan satan bir markette 1 tek kirazın fiyatının 8 lira 40 kuruş olduğu paylaşıldı.

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Türkiye’de artan yaşam maliyetleri, kazıkçı esnafla da birleşince market ve pazar ürünlerini almak adeta bir kabusa dönüştü.

Türkiye’de artan yaşam maliyetleri, kazıkçı esnafla da birleşince market ve pazar ürünlerini almak adeta bir kabusa dönüştü.

İlkbaharın hemen başında yaşanan zirai don ile birlikte yaz aylarının favori meyvelerinden kirazın fiyatı adeta altınla yarışır oldu. 

İstanbul’da 1 kilo kirazın fiyatının 800 liraya kadar yükseldiği iddia edilmişti.

1 tane kiraz ne kadar pahalı olabilir?

1 tane kiraz ne kadar pahalı olabilir?

Çok pahalı… Twitter’daki “denetle!” isimli sosyal medya hesabı, İstanbul’da kilosu 700 liradan satılan kirazın bir tanesinin 8 lira 40 kuruş olduğunu paylaştı.

Sadece 1 tanesi 8 lira 40 kuruş olan kiraz sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇

Sadece 1 tanesi 8 lira 40 kuruş olan kiraz sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇
twitter.com

'Kiraz küpe olarak takıldığındam kuyum eşyasıdır, kuyumcuda satılmadır. Herkes kulağına kiraz takacak diye bir şey yok.'

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twitter.com

'Orkun'u daha ucuza aldı Serdal Başkanım'

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twitter.com

'Dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan Los Angeles'ta Kilosu 160 TL.'

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twitter.com

'Geçen hafta Almanya’da bu şekildeydi fiyatlar. 1 Euro bile değil.'

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twitter.com

'Bunu enflasyon ile açıklayamazsın. %90 üstü zirai dona bağlı kayıp var. Bu sene kiraz böyle olacak. Ona kalırsa karpuz da kilosu 4 tl.'

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twitter.com

'Gören de yurtdışından ithal ediliyor sanacak. Vahhh güzel ülkem benim.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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