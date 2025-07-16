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Savcı Akın Gürlek Şikayetçi Olmuştu: Ekrem İmamoğlu'na Hem Beraat Hem de Hapis Cezası!

Savcı Akın Gürlek Şikayetçi Olmuştu: Ekrem İmamoğlu'na Hem Beraat Hem de Hapis Cezası!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2025 - 13:33 Son Güncelleme: 16.07.2025 - 15:17

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 20 Ocak'ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan açılan davanın üçüncü duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu'nu 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasından beraat ettirirken; 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'Tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. İmamoğlu toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

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Duruşma, İstanbul Adliyesi'ndeki 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu duruşma salonunda saat 10.20 sıralarında başladı.

Duruşma, İstanbul Adliyesi'ndeki 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu duruşma salonunda saat 10.20 sıralarında başladı.

Duruşmaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatı, başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek İmamoğlu, bazı belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı. 16 Haziran'da görülen duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasında, İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle söz konusu suçları işlediği kanaatine vararak, İmamoğlu'nun 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma saat 12.20 sıralarında verilen 45 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu’nu 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasından beraat ettirirken; 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'Tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. İmamoğlu toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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