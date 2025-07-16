Savcı Akın Gürlek Şikayetçi Olmuştu: Ekrem İmamoğlu'na Hem Beraat Hem de Hapis Cezası!
Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 20 Ocak'ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan açılan davanın üçüncü duruşmasında karar çıktı.
Mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu'nu 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasından beraat ettirirken; 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'Tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. İmamoğlu toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
Duruşma, İstanbul Adliyesi'ndeki 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu duruşma salonunda saat 10.20 sıralarında başladı.
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