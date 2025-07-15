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Tekirdağ Şarköy’de Yangın: Alevler Yerleşim Yerlerine Ulaştı

Tekirdağ Şarköy’de Yangın: Alevler Yerleşim Yerlerine Ulaştı

Tekirdağ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.07.2025 - 22:38

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine ulaştı. İlçede bulunan Şenköy, Kocaali, Kızılcaterzi mahalleleri tedbir amaçlı boşaltılırken, yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede kontrolden çıktı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede kontrolden çıktı.

Yangına uçaklar, helikopterler, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve iş makinesiyle müdahale sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almakta zorlanıyor. Alevlerin sıçradığı mahalleler boşaltılırken, çevredeki diğer kırsal yerleşimlerde de tedbirler alındı.

Yangın bölgesinden kurtarılan hayvanlar 👇

"İkametlerde kimse kalmasın. Herkes güvenli bölgeye geçip, ikametlerinden uzaklaşsın" anonsu yapıldı.

"İkametlerde kimse kalmasın. Herkes güvenli bölgeye geçip, ikametlerinden uzaklaşsın" anonsu yapıldı.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşması sonrasında belediyeden, 'İkametlerde kimse kalmasın. Herkes güvenli bölgeye geçip, ikametlerinden uzaklaşsın' anonsu yapıldı.

Ormanlık alanlar ve tarım arazileriyle birlikte bazı evlerin de yangından etkilendiği bölgede, söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor.

Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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