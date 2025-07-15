Tekirdağ Şarköy’de Yangın: Alevler Yerleşim Yerlerine Ulaştı
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede kontrolden çıktı.
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Yangın bölgesinden kurtarılan hayvanlar 👇
"İkametlerde kimse kalmasın. Herkes güvenli bölgeye geçip, ikametlerinden uzaklaşsın" anonsu yapıldı.
Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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