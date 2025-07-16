AB'den Para Transferi Kararı: IBAN Yeterli Değil, Üç Aşamalı Işık Sistemi Olacak

AB, bu kararı dolandırıcılığın önüne geçmek için aldı. Para transferlerinde güvenlik dönemini başlatan AB, sadece IBAN değil, alıcının adını da sistemden doğrulatacak bir uygulamayı yürürlüğe koyacak.

Bu düzenleme, özellikle sahte IBAN kullanılarak yapılan para yönlendirme dolandırıcılıklarını, sahte fatura senaryolarını ve hesap bilgisi değiştirme saldırılarını engellemeyi amaçlıyor. Sadece Almanya’da bu tür dolandırıcılıklardan doğan yıllık kaybın 30 milyon Euro’nun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.