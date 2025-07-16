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AB'den Para Transferi Kararı: IBAN Yeterli Değil, Üç Aşamalı Işık Sistemi Olacak

AB'den Para Transferi Kararı: IBAN Yeterli Değil, Üç Aşamalı Işık Sistemi Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.07.2025 - 10:42

Avrupa Birliği (AB) para transferlerinde yeni dönemi başlatıyor. Yeni doğrulama sistemi nedeniyle 9 Ekim’den itibaren para transferleri “ışık sistemi” adı verilen üç aşamadan oluşacak. Euro bölgesindeki tüm bankalar için zorunlu olacak bu sistemle dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

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AB’de para transferlerinde yeni dönem 9 Ekim’de uygulamaya konulacak.

AB’de para transferlerinde yeni dönem 9 Ekim’de uygulamaya konulacak.

AB, bu kararı dolandırıcılığın önüne geçmek için aldı. Para transferlerinde güvenlik dönemini başlatan AB, sadece IBAN değil, alıcının adını da sistemden doğrulatacak bir uygulamayı yürürlüğe koyacak. 

Bu düzenleme, özellikle sahte IBAN kullanılarak yapılan para yönlendirme dolandırıcılıklarını, sahte fatura senaryolarını ve hesap bilgisi değiştirme saldırılarını engellemeyi amaçlıyor. Sadece Almanya’da bu tür dolandırıcılıklardan doğan yıllık kaybın 30 milyon Euro’nun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Üç aşamalı ‘ışık sistemi’ devreye girecek.

Üç aşamalı ‘ışık sistemi’ devreye girecek.

AB bölgesinin genelinde uygulanacak kararla üç aşamalı ‘ışık sistemi’ devreye girecek. 

  • Yeşil Işık: IBAN ile alıcının adı birebir örtüşüyorsa, para transferi doğrudan ve sorunsuz bir şekilde onaylanacak.

  • Sarı Işık: Eğer alıcı adında küçük harf farklılıkları ya da yazım benzerlikleri bulunuyorsa, sistem kullanıcıyı bilgilendirecek fakat işlem yine de gerçekleştirilebilecek.

  • Kırmızı Işık: IBAN ve alıcı ismi arasında ciddi uyumsuzluklar tespit edilirse, sistem işlem öncesinde açık bir şekilde uyarıda bulunacak. Bu durumda kullanıcı işlemi sürdürmeyi seçerse, doğabilecek zararların sorumluluğu kendisine ait olacak.

Yeni uygulama, Euro bölgesindeki tüm finansal kuruluşlar için zorunlu olacak. Ancak bankalar, bu güvenlik önlemini hayata geçirmek için kendi teknik sistemlerini geliştirme konusunda özgür bırakılacak. Pek çok bankanın, kullanıcılarına renkli uyarı ekranları sunacak dijital sistemler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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yok ya

bankaya bak. kendi yapacağım hata da senin sorumluluğunda diyor resmen

Mehmet Metin Baki

T.C. merkez bankası zaten benzer hatta daha güvenli bir uygulama yapıyor. eft haparken IBAN ve alıcı adı yazıyorsun eğer birebir örtüşmez ise işlem merkez ba... Devamını Gör