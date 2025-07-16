AB'den Para Transferi Kararı: IBAN Yeterli Değil, Üç Aşamalı Işık Sistemi Olacak
Avrupa Birliği (AB) para transferlerinde yeni dönemi başlatıyor. Yeni doğrulama sistemi nedeniyle 9 Ekim’den itibaren para transferleri “ışık sistemi” adı verilen üç aşamadan oluşacak. Euro bölgesindeki tüm bankalar için zorunlu olacak bu sistemle dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.
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AB’de para transferlerinde yeni dönem 9 Ekim’de uygulamaya konulacak.
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Üç aşamalı ‘ışık sistemi’ devreye girecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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bankaya bak. kendi yapacağım hata da senin sorumluluğunda diyor resmen
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