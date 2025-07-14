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İstanbul Dünyanın En Zengin Şehirlerini Geride Bıraktı: Kira Artışında Birinciyiz

İstanbul Dünyanın En Zengin Şehirlerini Geride Bıraktı: Kira Artışında Birinciyiz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.07.2025 - 19:03

Son yıllarda ülkemizdeki en büyük fiyat artışlarından biri kira alanında oldu. Öyle ki çoğu ev sahibi, güncel kira oranlarını yakalamak adına yılda iki kez zam uygulamasına geçti. Özellikle İstanbul'da yaşanan kira artışı, vatandaşların belini büktü.

 'Dünya Fiyatları 2025 Haritalaması' raporuna göre, İstanbul'un konut kira artışında dünyanın en zengin şehirlerini bile geride bıraktığı ortaya çıktı.

Kaynak: Dünya Gazetesi / Hamide Hangül

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İstanbul, dünyanın en zengin şehirlerini bile geride bıraktı.

İstanbul, dünyanın en zengin şehirlerini bile geride bıraktı.

Alman Deutsche Bank, 'Dünya Fiyatları 2025 Haritalaması' raporunu yayımladı. Dünya gazetesinin haberine göre, bu raporda yaşam kalitesinden kira maliyetine çeşitli konularda ülkeler ve şehirler analiz edildi. Dünyada en çok kira artışının yaşandığı iller de böylece oldu. 

Son 5 yılda kiralar en çok İstanbul’da arttı. 

İstanbul'u Riyad ve Mexico City izledi.

Beş yılda yüzde 193 arttı.

Beş yılda yüzde 193 arttı.

Dünya genelinde konut kiralarının en çok İstanbul'da arttığı görüldü. İstanbul'da 3 odalı daire kiralarının dolar bazında yüzde 193 arttığı kaydedildi. Öte yandan 'bir odalı' daire kiraları ise yüzde 178 artış yaşadı.

2020 yılında 600 dolar civarında olan ortalama 3 odalı daire kirası 2025'te bin 764 dolara yükseldi. İstanbul'u takip eden Riyad'da bu oran yüzde 151,7, Mexico City'de ise yüzde 87,8 oldu.

Kirada en pahalı şehir ise hala New York. 3 odalı daire kirası 8 bin 388 dolar olan New York'u Singapur 6 bin 216 dolarla, Boston ise 6 bin 91 dolarla takip ediyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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