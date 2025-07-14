İstanbul Dünyanın En Zengin Şehirlerini Geride Bıraktı: Kira Artışında Birinciyiz
Son yıllarda ülkemizdeki en büyük fiyat artışlarından biri kira alanında oldu. Öyle ki çoğu ev sahibi, güncel kira oranlarını yakalamak adına yılda iki kez zam uygulamasına geçti. Özellikle İstanbul'da yaşanan kira artışı, vatandaşların belini büktü.
'Dünya Fiyatları 2025 Haritalaması' raporuna göre, İstanbul'un konut kira artışında dünyanın en zengin şehirlerini bile geride bıraktığı ortaya çıktı.
Kaynak: Dünya Gazetesi / Hamide Hangül
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İstanbul, dünyanın en zengin şehirlerini bile geride bıraktı.
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Beş yılda yüzde 193 arttı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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