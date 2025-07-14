İstanbul Dünyanın En Zengin Şehirlerini Geride Bıraktı: Kira Artışında Birinciyiz

Son yıllarda ülkemizdeki en büyük fiyat artışlarından biri kira alanında oldu. Öyle ki çoğu ev sahibi, güncel kira oranlarını yakalamak adına yılda iki kez zam uygulamasına geçti. Özellikle İstanbul'da yaşanan kira artışı, vatandaşların belini büktü.

'Dünya Fiyatları 2025 Haritalaması' raporuna göre, İstanbul'un konut kira artışında dünyanın en zengin şehirlerini bile geride bıraktığı ortaya çıktı.

Kaynak: Dünya Gazetesi / Hamide Hangül