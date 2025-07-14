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Borsa İstanbul’da Yeni Operasyon: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Borsa İstanbul’da Yeni Operasyon: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2025 - 09:19 Son Güncelleme: 14.07.2025 - 09:45

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişler iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.

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Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 ilde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 ilde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Borsa İstanbul'da pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında; Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak'ta toplam 8 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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