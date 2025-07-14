AKP’li Vekillerden “Asgari Ücret de Memur Maaşı Gibi 6 Ayda Bir Zam Alsın” Talebi
AKP’nin Kızılcahamam’daki kampında konuşulan gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Özellikle asgari ücret ile memur maaşı arasındaki farkın giderek açıldığını belirten AKP’li bazı vekiller sürpriz bir teklif gündeme getirdi. İşte tüm detaylar…
Kaynak: Türkiye Gazetesi - Emrah Özcan
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AKP’nin Kızılcahamam kampının belki de en büyük gündem maddesi ekonomi oldu.
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CHP’ de asgari ücret 30 bin TL olsun diye kanun teklifi vermişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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