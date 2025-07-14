AKP’li Vekillerden “Asgari Ücret de Memur Maaşı Gibi 6 Ayda Bir Zam Alsın” Talebi

Özellikle memur maaşı ile asgari ücret arasındaki makasın her geçen gün açılmasını vekiller gündeme taşıdı. Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre; Kızılcahamam’da 3 günlük kampını dün tamamlayan AKP'de ‘ortak akıl’ oturumlarında kabine üyelerine en çok soru, öneri ve eleştiri ekonomiden geldi.

Bazı milletvekilleri asgari ücret ve memur maaşı arasındaki makasın açıldığını, bu makasın bir an önce kapatılması gerektiğini, asgari ücretin de memur maaşı gibi 6 ayda bir zam alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. İlk kez farklı bir formatta düzenlenen kampta, yüksek ev kiraları, enflasyon ve fahiş fiyatlardan da dert yanıldı.