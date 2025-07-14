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AKP’li Vekillerden “Asgari Ücret de Memur Maaşı Gibi 6 Ayda Bir Zam Alsın” Talebi

AKP’li Vekillerden “Asgari Ücret de Memur Maaşı Gibi 6 Ayda Bir Zam Alsın” Talebi

Asgari Ücret Memur Zammı Memur maaşları
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2025 - 08:26

AKP’nin Kızılcahamam’daki kampında konuşulan gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Özellikle asgari ücret ile memur maaşı arasındaki farkın giderek açıldığını belirten AKP’li bazı vekiller sürpriz bir teklif gündeme getirdi. İşte tüm detaylar… 

Kaynak: Türkiye Gazetesi - Emrah Özcan

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AKP’nin Kızılcahamam kampının belki de en büyük gündem maddesi ekonomi oldu.

AKP’nin Kızılcahamam kampının belki de en büyük gündem maddesi ekonomi oldu.

Özellikle memur maaşı ile asgari ücret arasındaki makasın her geçen gün açılmasını vekiller gündeme taşıdı. Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre; Kızılcahamam’da 3 günlük kampını dün tamamlayan AKP'de ‘ortak akıl’ oturumlarında kabine üyelerine en çok soru, öneri ve eleştiri ekonomiden geldi. 

Bazı milletvekilleri asgari ücret ve memur maaşı arasındaki makasın açıldığını, bu makasın bir an önce kapatılması gerektiğini, asgari ücretin de memur maaşı gibi 6 ayda bir zam alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. İlk kez farklı bir formatta düzenlenen kampta, yüksek ev kiraları, enflasyon ve fahiş fiyatlardan da dert yanıldı.

CHP’ de asgari ücret 30 bin TL olsun diye kanun teklifi vermişti.

CHP’ de asgari ücret 30 bin TL olsun diye kanun teklifi vermişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada asgari ücretin artması için Meclis'e kanun teklifi sunduklarını dile getirmişti. Asgari ücretin 30 bin TL olması için kanun teklifi sunduklarını belirten Özgür Özel, 'Bekliyoruz' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise geçtiğimiz mayıs ayında asgari ücretlilerin ara zam talebine ilişkin, 'Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız.' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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