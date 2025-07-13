Gelenek Bozulmadı: ODTÜ Mezuniyet Töreninden Birbirinden Yaratıcı Pankartlar
ODTÜ’de yıllardır süregelen mezuniyet pankartı geleneği bu yıl da renkli ve eleştirel mesajlarla sahnedeydi. Her fakülteden öğrenciler, hem güncel olaylara göndermeler yapan hem de mizah dozu yüksek pankartlarıyla hem düşündürdü hem güldürdü. Akademisyenlerin de destek verdiği bu gelenek ODTÜ ruhunu bir kez daha gösterdi.
İşte 2025 ODTÜ mezuniyet töreninden pankartlar...
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Her sene olduğu gibi ODTÜ mezuniyetinde öğrenciler pankart açmayı ihmal etmedi.
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1. İşte o pankartlardan bazıları...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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