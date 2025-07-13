Gelenek Bozulmadı: ODTÜ Mezuniyet Töreninden Birbirinden Yaratıcı Pankartlar

ODTÜ’de yıllardır süregelen mezuniyet pankartı geleneği bu yıl da renkli ve eleştirel mesajlarla sahnedeydi. Her fakülteden öğrenciler, hem güncel olaylara göndermeler yapan hem de mizah dozu yüksek pankartlarıyla hem düşündürdü hem güldürdü. Akademisyenlerin de destek verdiği bu gelenek ODTÜ ruhunu bir kez daha gösterdi.

İşte 2025 ODTÜ mezuniyet töreninden pankartlar...