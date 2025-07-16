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Faladdin ve Binnaz Uygulamalarının Kurucusu Sertaç Taşdelen’in Mal Varlığına El Koyuldu

Faladdin ve Binnaz Uygulamalarının Kurucusu Sertaç Taşdelen’in Mal Varlığına El Koyuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2025 - 10:32 Son Güncelleme: 16.07.2025 - 11:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen’in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konularak, hakkında gözaltı kararı verildi. Taşdelen’e fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak gelir elde edip, suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suçlamaları yöneltiliyor.

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Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı verildi.

Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli mobil uygulamalarla internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen’in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konularak, hakkında gözaltı kararı verildi.

Fal bakma uygulalamalarından olan 'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli iki uygulama ve internet siteleri ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun incelemesi ve uzman bilirkişi raporuna göre; söz konusu uygulamalar ve siteler üzerinden ücret karşılığında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetler verilerek suç geliri elde edildiği tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı da belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şirket yetkilisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Sertaç Taşdelen’in banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ile Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık paylarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Sertaç Taşdelen'in avukatından açıklama:

Sertaç Taşdelen'in avukatından açıklama:

Kamuoyuna Duyuru

16 Temmuz 2025Bugün bazı medya mecralarında Sertaç Taşdelen hakkında yer alan haberler, kamuoyunu yanıltacak şekilde sunulmuştur.

Yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır ancak sürece ilişkin dosyada gizlilik kararı bulunduğundan, henüz resmi bir açıklama yapılmadan yapılan haber ve yorumlar etik dışı ve hukuka aykırıdır.Ayrıca;

• Şirketlerine el konulduğu,

• Kayyum atandığı ya da

• Faaliyetlerinin durdurulduğu

şeklindeki iddialar tamamen asılsızdır.Faladdin ve Binnaz markaları, planlandığı şekilde ve kesintisiz olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu aşamada kamuoyundan beklentimiz, yalnızca resmî kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar edilmesidir.

Gizlilik kararı olan bir dosya hakkında yapılan izinsiz yayınlara karşı tüm yasal haklarımız saklıdır ve bu doğrultuda gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.Saygılarımızla

Arteria

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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