Faladdin ve Binnaz Uygulamalarının Kurucusu Sertaç Taşdelen’in Mal Varlığına El Koyuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen’in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konularak, hakkında gözaltı kararı verildi. Taşdelen’e fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak gelir elde edip, suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suçlamaları yöneltiliyor.
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Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı verildi.
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Sertaç Taşdelen'in avukatından açıklama:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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