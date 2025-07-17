Ex'ten Next Burada mı? Z Kuşağı Köpek İsimlerinin Parodisiyle Güldüren Veteriner Hekim

Bebek isimleri artık sadece kulağa hoş gelmekle kalmıyor, aynı zamanda Wi-Fi şifresi gibi okunuyor. Eskiden “Ali mi olsun, Veli mi?” diye düşünen aileler, artık “Thorcan mı koysak, yoksa Eva Neva mı?' sorusuyla boğuşuyor. Bebeğinin ve kendisinin en farklı olmasını isteyen ailelerin bebeklerine koyduğu isimlerin artık sınırı yok. Bebek isimlerine alıştık da can dostumuzun isimleri de yeni nesille birlikte değişime uğradı. Bir veteriner hekim Z kuşağı köpek isimlerinin parodisini yaptı. Gündem olan o video izleyenleri güldürdü. İşte detaylar!