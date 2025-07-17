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Ex'ten Next Burada mı? Z Kuşağı Köpek İsimlerinin Parodisiyle Güldüren Veteriner Hekim

Ex'ten Next Burada mı? Z Kuşağı Köpek İsimlerinin Parodisiyle Güldüren Veteriner Hekim

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.07.2025 - 16:48

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Bebek isimleri artık sadece kulağa hoş gelmekle kalmıyor, aynı zamanda Wi-Fi şifresi gibi okunuyor. Eskiden “Ali mi olsun, Veli mi?” diye düşünen aileler, artık “Thorcan mı koysak, yoksa Eva Neva mı?' sorusuyla boğuşuyor. Bebeğinin ve kendisinin en farklı olmasını isteyen ailelerin bebeklerine koyduğu isimlerin artık sınırı yok. Bebek isimlerine alıştık da can dostumuzun isimleri de yeni nesille birlikte değişime uğradı. Bir veteriner hekim Z kuşağı köpek isimlerinin parodisini yaptı. Gündem olan o video izleyenleri güldürdü. İşte detaylar!

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Baciko, Bacısu, Zilli, Fingirdek, Zeberçet...

Baciko, Bacısu, Zilli, Fingirdek, Zeberçet...

'@vetoyeto29' isimli veteriner hekim TikTok'ta çektiği parodi videolarıyla ilgi çekiyor. Son olarak Z kuşağı hayvan isimlerine değinen kullanıcı çektiği bu videoyla güldürdü. Baciko, Bacısu, Zilli, Fingirdek, Zeberçet... bu örneklerden sadece birkaçıydı. Videoya gelen güldüren yorumlar ise şöyle oldu👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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