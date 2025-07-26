Tarihte Zihinsel Hastalıkların Tedavisinde Kullanılmış 5 İnanılmaz Yöntem

Tarihin en ilkel ve en yaygın psikolojik tedavi yöntemlerinden biri olan trepanasyon, hastanın kafatasına delik açılması esasına dayanıyordu. Uygulamanın temel amacı, kişinin içine girdiğine inanılan kötü ruhları serbest bırakmaktı. Taş aletlerle veya dairesel kesilerle yapılan bu işlem, beyin zarına zarar vermeden kafatasının bir kısmını çıkarmayı içeriyordu.

Trepanasyon, epilepsi ve melankoli gibi farklı ruhsal sorunlarda da kullanılıyordu. İşlem sonrası çıkarılan kemik parçası bazen muska niyetine hastaya ya da ailesine verilirdi. En çarpıcısıysa, bu yöntem Avrupa’da 18. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. Ölüm riski ise yüzde 25 civarındaydı.