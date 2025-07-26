Tarihte Zihinsel Hastalıkların Tedavisinde Kullanılmış 5 İnanılmaz Yöntem
Zihinsel hastalıkların nasıl tedavi edileceği konusu, yüzyıllar boyunca deneme yanılmayla ilerledi. Bilimden uzak yöntemler çoğu zaman hastalara daha fazla zarar verdi. Kafatası delmekten şeytan çıkarmaya kadar birçok uygulama yaygın şekilde kullanıldı. Sanat ise yeri geldiğinde bir ilaç gibi görüldü. İşte geçmişte akıl hastalıkları için kullanılan beş ürkütücü tedavi yöntemi...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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