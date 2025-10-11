Pasaportlar Neden Sadece Dört Renktir?
Pasaportunuz ister dünyanın en güçlülerinden biri, ister en nadir olanı olsun, muhtemelen bu dört renkten birine sahip: mavi, yeşil, kırmızı ya da siyah. İlk bakışta bu renk seçiminin resmi bir kuraldan kaynaklandığı düşünülebilir ama durum öyle değil. Aslında hiçbir ülke, pasaport kapağının rengini belirleyen bir zorunluluğa bağlı değil.
İyi de nasıl? Bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslında renk konusu hariç, pasaportlarla ilgili belirli standartlar var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Renk seçimi neden sadece mavi, kırmızı, yeşil ve siyahla sınırlı tutuluyor?
Çünkü işlevsel ve estetik açıdan bu renkler hala en uygun seçenekler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın