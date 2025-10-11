onedio
Pasaportlar Neden Sadece Dört Renktir?

Gökçe Cici
11.10.2025 - 15:30

Pasaportunuz ister dünyanın en güçlülerinden biri, ister en nadir olanı olsun, muhtemelen bu dört renkten birine sahip: mavi, yeşil, kırmızı ya da siyah. İlk bakışta bu renk seçiminin resmi bir kuraldan kaynaklandığı düşünülebilir ama durum öyle değil. Aslında hiçbir ülke, pasaport kapağının rengini belirleyen bir zorunluluğa bağlı değil.

İyi de nasıl? Bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

Aslında renk konusu hariç, pasaportlarla ilgili belirli standartlar var.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), tüm ülkelerin pasaportlarında kullanılacak yazı tipi, punto büyüklüğü ve belge formatı için önerilerde bulunuyor. Bu sayede pasaportlar dünya genelinde makineler tarafından kolayca okunabiliyor.

Bunun dışında bazı zorunlu teknik koşullar da bulunuyor. Pasaportların bükülebilir malzemeden yapılması, ısıya ve neme dayanıklı olması gerekiyor. ICAO standartlarına göre bir pasaport, yaklaşık -10 ila 50 °C arasındaki sıcaklıklarda bile bozulmadan okunabilir olmalı. 

Aynı şekilde, yüzde 5 ila 95 arası nem oranına da dayanabilmeli. Ancak bu teknik standartlar, dış kapak rengini hiçbir şekilde belirlemiyor.

Renk seçimi neden sadece mavi, kırmızı, yeşil ve siyahla sınırlı tutuluyor?

Resmi olarak bir renk kısıtlaması yok ama ülkeler bu dört temel renkten şaşmıyor. Bunun en büyük nedeni, koyu tonların resmiyet algısını güçlendirmesi. Koyu renkli pasaportlar hem daha kurumsal bir görünüm sağlıyor hem de kir ve yıpranmayı gizliyor. Açık renkli pasaportlar, diplomatik ciddiyeti zedeleyebilir.

ICAO’nun eski sözcüsü Anthony Philbin’in açıklamasına göre, pasaport kapağının rengiyle ilgili hiçbir uluslararası kural bulunmuyor. Yani istenirse her renk üretilebilir. Ancak ülkeler, bu kadar dikkat çeken tonlardan uzak durmayı tercih ediyor.

Çünkü işlevsel ve estetik açıdan bu renkler hala en uygun seçenekler.

Koyu tonlar pasaportlara ciddi bir görünüm kazandırırken, uluslararası standartlarda uyum sağlıyor. Ayrıca farklı ülkeler kendi tarihleriyle, dinleriyle ve diplomatik kimlikleriyle uyumlu renkleri bu dört temel ton üzerinden şekillendiriyor.

Yani bugün pembe ya da turuncu pasaportlar teknik olarak üretilebilir olsa da hiçbir ülke resmiyetini riske atmak istemiyor. Görünen o ki, uzun bir süre daha pasaportlarımız mavi, yeşil, kırmızı ya da siyah tonlarında kalmaya devam edecek.

