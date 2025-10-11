Pasaportlar Neden Sadece Dört Renktir?

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), tüm ülkelerin pasaportlarında kullanılacak yazı tipi, punto büyüklüğü ve belge formatı için önerilerde bulunuyor. Bu sayede pasaportlar dünya genelinde makineler tarafından kolayca okunabiliyor.

Bunun dışında bazı zorunlu teknik koşullar da bulunuyor. Pasaportların bükülebilir malzemeden yapılması, ısıya ve neme dayanıklı olması gerekiyor. ICAO standartlarına göre bir pasaport, yaklaşık -10 ila 50 °C arasındaki sıcaklıklarda bile bozulmadan okunabilir olmalı.

Aynı şekilde, yüzde 5 ila 95 arası nem oranına da dayanabilmeli. Ancak bu teknik standartlar, dış kapak rengini hiçbir şekilde belirlemiyor.