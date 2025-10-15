Japon Otomatlarında Satıldığına İnanamayacağınız 10 Şey

Tren istasyonlarında ya da alışveriş merkezlerinde sıkça görülen bu otomatlar, son dakika kurtarıcısı diyebiliriz. Ruj, kapatıcı, yüz maskesi gibi ürünleri satıyor.

Özellikle gece dışarı çıkarken ya da sabah bir görüşmeye yetişmeye çalışanlar için hayat kurtarıcı olabiliyor. Japonya’da bakımlı olma kültürünün günlük hayata yansımış hali adeta.

Taze Meyve Otomatı

Elma, portakal, muz gibi taze meyveler satıyor. Özellikle iş çıkışı ya da sabah işe yetişirken sağlıklı atıştırmalık isteyenler için birebir.

Bazı makineler meyveyi anında sıkıp meyve suyu olarak veriyor. Hızlı tempolu şehir hayatında taze vitamin deposu.