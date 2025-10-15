onedio
Japon Otomatlarında Satıldığına İnanamayacağınız 10 Şey

Japon Otomatlarında Satıldığına İnanamayacağınız 10 Şey

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
15.10.2025 - 07:41

Japonya, otomat kültürünü bambaşka bir seviyeye taşımış durumda. Sokaklarda, tren istasyonlarında hatta tapınak yakınlarında bile karşınıza çıkabiliyorlar. Üstelik yalnızca su ya da kahve değil, akla gelmeyecek kadar ilginç ürünler de satıyorlar. Kimisi pratik, kimisi tamamen şaşırtıcı. 

Gelin Japon otomatlarında satılan en sıra dışı 10 şeye birlikte bakalım!

Kutuda Satılan Ekmek

Kutuda Satılan Ekmek

Tokyo sokaklarında denk gelebileceğiniz bu otomat, taze ekmeği kutunun içinde satıyor. Ürün, çilekli, çikolatalı gibi farklı tatlarda hazırlanıyor. Uzun ömürlü olmasıyla özellikle afet zamanlarında kurtarıcı görevi görüyor.

Büyük depremlerden sonra bu ekmeklerin acil gıda olarak kullanılabileceği fark edilince, otomatlarda yerini kalıcı olarak aldı. Şimdi Japonya’nın birçok şehrinde görmek mümkün.

Sıcak Yemek Otomatı

Otomatlarda ramen, köri, hatta kızarmış tempura gibi yemekler satılıyor. Yemekler dondurulmuş şekilde sunuluyor, alan kişi mikrodalgada ısıtarak yemeğe hazır hale getiriyor.

Bazı restoranlar sipariş sistemini tamamen otomatlara taşımış durumda. Müşteri makineye parayı atıyor, yemeğin fişini alıyor ve mutfak o fişe göre servisi hazırlıyor.

Şans Kağıdı Otomatı

Şans Kağıdı Otomatı

Tapınaklarda karşınıza çıkan bu otomatlar, Japonların geleneksel “omikuji” adı verilen fal kağıtlarını satıyor. İçinde aşk, sağlık, kariyer gibi konularda kehanetler yer alıyor.

Bazı makineler kağıtla birlikte küçük tılsımlar da veriyor. Özellikle turistlerin ilgisini çeken bu otomatlar, Japon kültürünün manevi yanını teknolojiyle birleştiriyor.

Acil Durum Otomatı

Deprem, sel ya da elektrik kesintisi gibi durumlarda devreye giren bu makineler, ücretsiz yiyecek ve içecek dağıtıyor. 1995’teki Büyük Hanshin Depremi’nden sonra geliştirilen bu sistem, Japonların afet bilincini yansıtıyor.

Bazıları tahliye noktalarına yerleştirilmiş durumda. Olası bir kriz anında insanlar temel ihtiyaçlarını bu otomatlardan temin edebiliyor.

Makyaj ve Cilt Bakım Ürünleri

Makyaj ve Cilt Bakım Ürünleri

Tren istasyonlarında ya da alışveriş merkezlerinde sıkça görülen bu otomatlar, son dakika kurtarıcısı diyebiliriz. Ruj, kapatıcı, yüz maskesi gibi ürünleri satıyor.

Özellikle gece dışarı çıkarken ya da sabah bir görüşmeye yetişmeye çalışanlar için hayat kurtarıcı olabiliyor. Japonya’da bakımlı olma kültürünün günlük hayata yansımış hali adeta.

Taze Meyve Otomatı

Elma, portakal, muz gibi taze meyveler satıyor. Özellikle iş çıkışı ya da sabah işe yetişirken sağlıklı atıştırmalık isteyenler için birebir.

Bazı makineler meyveyi anında sıkıp meyve suyu olarak veriyor. Hızlı tempolu şehir hayatında taze vitamin deposu.

Kondom Otomatı

Kondom Otomatı

Tokyo’nun Kabukicho bölgesinde, 'aşk otelleri' çevresinde sıkça görebileceğiniz bir otomat türü. Toplumda mahremiyetin ön planda olduğu Japonya’da, kondom otomatları tamamen gizlilik ve erişim kolaylığı sağlıyor.

Kravat Otomatı

Sabah işe yetişmeye çalışırken kravatını unutanlar için biçilmiş kaftan. Japonya’da metro istasyonlarında yer alan bu otomatlar, farklı renk ve desenlerde kravatlar satıyor.

Dakikalar içinde şık bir görünüm kazanmak isteyen beyaz yakalıların kurtarıcısı olmuş durumda. Japonların zamana verdiği değerin adeta minik bir yansıması.

Çiçek Otomatı

Çiçek Otomatı

Birini mutlu etmek istiyorsunuz ama zamanınız yok mu? Japonya’da çiçek otomatları bu durumlar için var. Canlı çiçekleri buket halinde sunuyorlar.

Soğutmalı sistemle çalışan bu makineler, çiçeklerin tazeliğini gün boyu koruyabiliyor. Yani son dakika hediyelerinde artık panik yok!

Hamburger Otomatı

Japonya’da fast food anlayışı bile otomatlara taşınmış durumda. Bazı restoranların önüne yerleştirilen hamburger otomatları, müşterilere sıcak hamburger sunuyor.

Dakikalar içinde ısınan sandviçler, özellikle öğle arası kısa molalarda oldukça popüler. “Hızlı yemek” deyiminin hakkını tam anlamıyla veriyor desek yeridir.

BONUS: İç Çamaşırı Otomatı!

BONUS: İç Çamaşırı Otomatı!

İç çamaşırı otomatları özellikle büyük şehirlerdeki bazı otellerin ya da istasyonların yakınında bulunabiliyor. Temiz, paketli ve çeşitli renklerde iç çamaşırları satıyor.

Seyahat sırasında çantasını unutanlar ya da acil durumlar için düşünülmüş. Kimi zaman eleştirilse de, Japonların pratiklik anlayışının geldiği noktayı net biçimde gösteriyor!

