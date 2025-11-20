Resmen Bakteri Yuvasıymış! Elektronik Sigaralar Tuvaletten 3 Bin Kat Daha Kirli

Bağımsız laboratuvar BioLabTests’in çevrimiçi bir nikotin perakendecisiyle ortak yürüttüğü çalışmada popüler bir elektronik sigara modeli test edildi. Araştırmacılar cihazın ağızlık kısmını ilk açıldığı anda, ardından 24, 48, 72 saat, bir hafta ve iki haftalık kullanım sürelerinin ardından özel pamuklu çubuklarla sildi ve mikrop yoğunluğunu inceledi.

En dikkat çekici bulgu, kullanımın ikinci ve üçüncü günleri arasında yaşanan hızlı mikrop artışı oldu. Bu süreçte bakteri ve mantar kolonilerinin yüzlerce kat çoğaldığı gözlendi. Üçüncü gün yapılan ölçümde ağızlıkta yaklaşık 150.000 koloni oluşturan birim (CFU) tespit edildi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse ortalama bir umumi tuvalet oturağı santimetrekare başına yaklaşık 6,5 CFU barındırıyor. Bu da elektronik sigaranın 3.000 kat daha kirli olduğu anlamına geliyor.