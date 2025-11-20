onedio
Resmen Bakteri Yuvasıymış! Elektronik Sigaralar Tuvaletten 3 Bin Kat Daha Kirli

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 11:15

Elektronik sigaraların sağlık üzerindeki etkileri uzun süredir tartışılıyor. Ancak yapılan yeni bir laboratuvar çalışması, bu cihazların hijyen açısından da büyük bir risk oluşturduğunu gösterdi. Araştırmaya göre elektronik sigaraların ağızlık bölümü, ortalama bir tuvalet oturağından kat kat daha fazla mikrop barındırıyor.

Laboratuvar sonuçları elektronik sigaraların hijyen açısından ciddi risk taşıdığını ortaya koyuyor.

Bağımsız laboratuvar BioLabTests’in çevrimiçi bir nikotin perakendecisiyle ortak yürüttüğü çalışmada popüler bir elektronik sigara modeli test edildi. Araştırmacılar cihazın ağızlık kısmını ilk açıldığı anda, ardından 24, 48, 72 saat, bir hafta ve iki haftalık kullanım sürelerinin ardından özel pamuklu çubuklarla sildi ve mikrop yoğunluğunu inceledi.

En dikkat çekici bulgu, kullanımın ikinci ve üçüncü günleri arasında yaşanan hızlı mikrop artışı oldu. Bu süreçte bakteri ve mantar kolonilerinin yüzlerce kat çoğaldığı gözlendi. Üçüncü gün yapılan ölçümde ağızlıkta yaklaşık 150.000 koloni oluşturan birim (CFU) tespit edildi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse ortalama bir umumi tuvalet oturağı santimetrekare başına yaklaşık 6,5 CFU barındırıyor. Bu da elektronik sigaranın 3.000 kat daha kirli olduğu anlamına geliyor.

En kirli bölüm ağızlık; bakteriler, sıcak ve nemli ortamda hızla çoğalıyor.

Araştırmayı değerlendiren BioLabTests mikrobiyoloğu Reynold Mpofu, ağızlık kısmının cihazın açık ara en kirli bölümü olduğunu vurguluyor. İnsan ağzının bile yaklaşık 700 farklı bakteri türüne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Mpofu, temizlenmeyen ağızlıklarda bu mikroorganizmaların hızla çoğalma fırsatı bulduğunu belirtiyor.

Üstelik yalnızca ağızlık değil, cihazın gövdesi de ciddi miktarda mikrop barındırıyor. Yapılan testlerde Bacillus, Staphylococcus, Enterococcus ve hatta E. coli gibi insan sağlığını tehdit edebilen mikroorganizmalar tespit edildi.

Bilim insanlarına göre elektronik sigara ağızlığında biriken bakteriler, solunum yolu enfeksiyonlarına ve ağız içi hastalıklara yol açabilir.

Mantar kolonilerinin gelişmesi ise akciğerlere taşınabilecek sporlar nedeniyle daha büyük risk oluşturuyor. Özellikle cihazı ortak kullanan kişilerde enfeksiyon ihtimali katlanarak artıyor.

Araştırmacılara göre elektronik sigaralar yalnızca içeriklerindeki kimyasallar nedeniyle değil, hijyen açısından taşıdıkları risk nedeniyle de yeniden değerlendirilmesi gereken kullanım alışkanlığı haline gelmiş durumda.

