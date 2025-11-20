Resmen Bakteri Yuvasıymış! Elektronik Sigaralar Tuvaletten 3 Bin Kat Daha Kirli
Elektronik sigaraların sağlık üzerindeki etkileri uzun süredir tartışılıyor. Ancak yapılan yeni bir laboratuvar çalışması, bu cihazların hijyen açısından da büyük bir risk oluşturduğunu gösterdi. Araştırmaya göre elektronik sigaraların ağızlık bölümü, ortalama bir tuvalet oturağından kat kat daha fazla mikrop barındırıyor.
Laboratuvar sonuçları elektronik sigaraların hijyen açısından ciddi risk taşıdığını ortaya koyuyor.
En kirli bölüm ağızlık; bakteriler, sıcak ve nemli ortamda hızla çoğalıyor.
Bilim insanlarına göre elektronik sigara ağızlığında biriken bakteriler, solunum yolu enfeksiyonlarına ve ağız içi hastalıklara yol açabilir.
