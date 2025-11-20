Yüzüyor, Avlanıyor, Yaşıyor! Sudan Korkmayan Balıkçı Kedi ile Tanışın
Dünyadaki çoğu kedi suya yaklaşmayı bile sevmezken balıkçı kedileri bunun tam tersi bir yaşam tarzı sürdürüyor. Nehirler, bataklıklar ve mangrov ormanları onlar için adeta doğal bir oyun alanı. Güçlü gövdeleri, suya uygun kürk yapıları ve yüzmeye yarayan pençeleri onları diğer kedilerden tamamen ayırıyor. Üstelik avlanırken suyun içine dalmalarıyla da tanınıyorlar.
Gelin bu sıra dışı kedilere daha yakından bakalım...
Balıkçı kediler, suya uyum sağlayan fiziksel yapılarıyla diğer kedilerden tamamen ayrılıyor.
Balıkçı kediler Güney ve Güneydoğu Asya’nın sulak bölgelerinde yaşıyor ve beslenme düzenleri bu habitatlara göre şekilleniyor.
Tür, hem habitat kaybı hem de insan çatışmaları nedeniyle tehlike altında kabul ediliyor.
