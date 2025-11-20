Yüzüyor, Avlanıyor, Yaşıyor! Sudan Korkmayan Balıkçı Kedi ile Tanışın

Ortalama bir ev kedisinden biraz daha büyük olan balıkçı kedileri, kalın gövdeleri, kısa bacakları ve dengeli hareket etmelerini sağlayan bodur kuyruklarıyla tanınıyor. Ön patilerindeki yarı perdeli yapı, yüzmeyi ve su içinde manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Anatomik uyum, onlara sulak alanlarda inanılmaz bir avantaj sağlıyor.

Kürk yapıları da dikkat çekici. Su geçirmeyen çift katmanlı postları hem sıcak kalmalarını sağlıyor hem de sudan çıktıklarında hızla kuruyabilmelerine yardımcı oluyor. Üstteki uzun tüyler desenlerini belirginleştirirken alttaki yoğun tabaka kediyi adeta yalıtıyor.