Yüzüyor, Avlanıyor, Yaşıyor! Sudan Korkmayan Balıkçı Kedi ile Tanışın

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 13:49

Dünyadaki çoğu kedi suya yaklaşmayı bile sevmezken balıkçı kedileri bunun tam tersi bir yaşam tarzı sürdürüyor. Nehirler, bataklıklar ve mangrov ormanları onlar için adeta doğal bir oyun alanı. Güçlü gövdeleri, suya uygun kürk yapıları ve yüzmeye yarayan pençeleri onları diğer kedilerden tamamen ayırıyor. Üstelik avlanırken suyun içine dalmalarıyla da tanınıyorlar.

Gelin bu sıra dışı kedilere daha yakından bakalım...

Kaynak

Balıkçı kediler, suya uyum sağlayan fiziksel yapılarıyla diğer kedilerden tamamen ayrılıyor.

Ortalama bir ev kedisinden biraz daha büyük olan balıkçı kedileri, kalın gövdeleri, kısa bacakları ve dengeli hareket etmelerini sağlayan bodur kuyruklarıyla tanınıyor. Ön patilerindeki yarı perdeli yapı, yüzmeyi ve su içinde manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Anatomik uyum, onlara sulak alanlarda inanılmaz bir avantaj sağlıyor.

Kürk yapıları da dikkat çekici. Su geçirmeyen çift katmanlı postları hem sıcak kalmalarını sağlıyor hem de sudan çıktıklarında hızla kuruyabilmelerine yardımcı oluyor. Üstteki uzun tüyler desenlerini belirginleştirirken alttaki yoğun tabaka kediyi adeta yalıtıyor.

Balıkçı kediler Güney ve Güneydoğu Asya’nın sulak bölgelerinde yaşıyor ve beslenme düzenleri bu habitatlara göre şekilleniyor.

Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan’ın Batı Bengal bölgesi ve Nepal’in Terai-Duar kuşağı türün bilinen en güçlü yaşam alanları arasında yer alıyor. Nehir kıyıları, bataklık ormanları ve mangrovlar bu kedilerin hem saklanabileceği hem de avlanabileceği ideal bölgeler oluşturuyor.

Beslenme davranışları incelendiğinde diyetlerinin yaklaşık yüzde 75’ini balıkların oluşturduğu görülüyor. Ancak fırsatçı bir avcı oldukları için kabuklular, kuşlar, kurbağalar, küçük sürüngenler ve kemirgenlerle de besleniyorlar. 

Yağış dönemlerinde, yoğun muson yağmurları nedeniyle balık avı zorlaştığında yüksek ağaçlara tırmanıp su kuşlarının yuvalarını hedef aldıkları da tespit edildi.

Tür, hem habitat kaybı hem de insan çatışmaları nedeniyle tehlike altında kabul ediliyor.

Sulak alanların tarım, yerleşim ve endüstri nedeniyle yok edilmesi balıkçı kedilerinin yaşam alanlarını daraltıyor. IUCN Kırmızı Liste’de 'hassas' kategorisinde yer alan türün nüfusunun azaldığı belirtiliyor. Yaşadıkları bölgelerde balıkçılık ve kuşçulukla geçinen topluluklarla karşı karşıya gelmeleri ise büyük çatışmalara yol açıyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
