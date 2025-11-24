onedio
Yapay Zekayla Tespit Edilip Geri Topluma Kazandırılıyor: Terk Edilmiş Evler Sadece 27 Kuruşa Satılıyor

Yapay Zekayla Tespit Edilip Geri Topluma Kazandırılıyor: Terk Edilmiş Evler Sadece 27 Kuruşa Satılıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.11.2025 - 17:55

Japonya’da artan boş konut sorunu, şirketleri yenilikçi çözümler aramaya yöneltti. Yeni sistem sayesinde terk edilmiş evler, uydu görüntüleri ve yapay zekâ kullanılarak tespit ediliyor. Satın alınan evler yeniden değerlendiriliyor ve yatırımcılar için uygun fırsatlar sunuluyor; bazı evler ise sadece 1 yene (yaklaşık 27 kuruş) sahip olabiliyor.

Kaynak: AA

Japonya’da artan boş konut sorunu, şirketleri yenilikçi çözümler aramaya yöneltti.

Kyodo ajansının haberine göre, birçok Japon şirketi, terk edilmiş evleri tespit etmek için uydu görüntüleri ve yapay zekayı bir arada kullanıyor.

Tokyo merkezli girişim Where Inc., binlerce çatı fotoğrafı üzerinde eğitilmiş yapay zeka teknolojisiyle eski ve bakımsız çatıları tespit ediyor.

Sistemde bakımsız görünen evler, uydu görüntüleri üzerinde işaretleniyor.

Örneğin, Gifu bölgesinde ev kiralama işiyle uğraşan Kotaro Yasue, sistem sayesinde iki katlı bir ahşap ev buldu. Ev sahibiyle iletişime geçtiğinde, yapının 10 yılı aşkın süredir bakımsız olduğunu ve ne yapacağını bilmediğini öğrendi. Yasue, evi yalnızca 1 yen (yaklaşık 27 kuruş) karşılığında satın aldı.

Japon hükümetinin verilerine göre, 2023’te ülkede yaklaşık 9 milyon terk edilmiş ev bulunuyor.

Sayının giderek artması bir yana, bu evler genellikle boş kalmaya devam ediyor. Where Inc., AI teknolojisini geliştirmek için Japonya Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) bir iştirakinden destek aldı; teknoloji ilk olarak Ay kraterlerini incelemek için kullanılmıştı.

Sistem ayrıca, park yeri veya güneş paneli kurulumuna uygun arazi belirlemede de fayda sağlıyor. 2024’te hizmetin tam olarak başlatılmasının ardından şirket, yaklaşık 50 müşteri firmaya ulaştı. Yetkililer, “Amacımız, atıl durumda kalan gayrimenkullerin verimli şekilde değerlendirilmesine yardımcı olmak” dedi.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
