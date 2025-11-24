Yapay Zekayla Tespit Edilip Geri Topluma Kazandırılıyor: Terk Edilmiş Evler Sadece 27 Kuruşa Satılıyor

Sayının giderek artması bir yana, bu evler genellikle boş kalmaya devam ediyor. Where Inc., AI teknolojisini geliştirmek için Japonya Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) bir iştirakinden destek aldı; teknoloji ilk olarak Ay kraterlerini incelemek için kullanılmıştı.

Sistem ayrıca, park yeri veya güneş paneli kurulumuna uygun arazi belirlemede de fayda sağlıyor. 2024’te hizmetin tam olarak başlatılmasının ardından şirket, yaklaşık 50 müşteri firmaya ulaştı. Yetkililer, “Amacımız, atıl durumda kalan gayrimenkullerin verimli şekilde değerlendirilmesine yardımcı olmak” dedi.