Yapay Zekayla Tespit Edilip Geri Topluma Kazandırılıyor: Terk Edilmiş Evler Sadece 27 Kuruşa Satılıyor
Japonya’da artan boş konut sorunu, şirketleri yenilikçi çözümler aramaya yöneltti. Yeni sistem sayesinde terk edilmiş evler, uydu görüntüleri ve yapay zekâ kullanılarak tespit ediliyor. Satın alınan evler yeniden değerlendiriliyor ve yatırımcılar için uygun fırsatlar sunuluyor; bazı evler ise sadece 1 yene (yaklaşık 27 kuruş) sahip olabiliyor.
Kaynak: AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonya’da artan boş konut sorunu, şirketleri yenilikçi çözümler aramaya yöneltti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tokyo merkezli girişim Where Inc., binlerce çatı fotoğrafı üzerinde eğitilmiş yapay zeka teknolojisiyle eski ve bakımsız çatıları tespit ediyor.
Japon hükümetinin verilerine göre, 2023’te ülkede yaklaşık 9 milyon terk edilmiş ev bulunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın