Psikoloji Açıkladı: Aynı Şarkıyı Defalarca Dinlememizin Ardındaki Bilimsel Gerçek

Müzik, duyguları yatıştırmak veya yoğunlaştırmak için bilinçsizce kullandığımız bir araçtır. Araştırmalar, sevdiğimiz bir şarkıyı tekrar dinlememizin en büyük nedenlerinden birinin stres azaltmak, kendini toparlamak, duygusal bir anıyı yeniden yaşamak, mod yükseltmek olduğunu gösteriyor.

Bu işlev psikolojide duygusal oto-regülasyon olarak anılıyor. Yani beyin, ruh halini dengelemek için “güvenilir” şarkıyı tekrar seçiyor.