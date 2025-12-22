onedio
Dünyanın En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Milyarderler Bu Şehirlerde Yaşıyor!

Dilara Bağcı Peker
22.12.2025 - 08:51

Yeni bir yıla yaklaşırken 2025 yılına dair veriler de yavaş yavaş belli oluyor. Bu sene en çok okunan kitaplar, en çok izlenen filmler derken yılın en zengin isimleri de belli oldu. Forbes ve Hurun Global Rich List verilerinde çarpıcı detaylar görüldü. 2025 yılı verilerine göre bu sene milyarderlerin yaşamayı tercih ettiği ülkeler, şehirler belli oldu.

Amerika ve Avrupa'nın yanısıra bakalım hangi Asya ülkeleri bu sene zirveye tırmandı?

Dünyanın en çok milyarderi New York'ta bulunuyor.

Dünyanın en çok milyarderi New York'ta bulunuyor.

Forbes ve Hurun Global Rich List verilerine göre New York'ta 109 milyarder bulunuyor. New York, 2024'teki yerini koruyarak yine dünyanın en çok milyarderine sahip şehri oldu. ABD'nin geniş pazar yapısı ve finansal istikrarı milyarderlerin yatırımlarını artırmalarını kolaylaştırıyor. Ayrıca Silikon Vadisi'nde bulunan teknoloji şirketleri girişimcilere büyük olanaklar sağlıyor. 

Listenin ikinci sırasında ise Çin'den Hong Kong bulunuyor. Özellikle teknoloji ve e-ticaret alanında sağladığı büyük başarılarla milyarder sayısını hızla artıran Çin, 2024 yılında birçok genç girişimciyi destekleyen programlar ve yenilikçi politikalar geliştirmişti. Hong Kong'daki milyarder sayısının ise 74 olduğu aktarılıyor.

Rusya, Moskova listenin üçüncü sırasında yer alıyor. 2024 yılında üçüncü sırada Hindistan'ın yer aldığı görülüyordu!

Asya ülkeleri listedeki yerlerini korudular.

Asya ülkeleri listedeki yerlerini korudular.

Listenin dördüncü sırasında Hindistan'ın Mumbai kenti yer alıyor. Hindistan, son yıllarda milyarder sayısında büyük bir artış yaşıyor. Bunun nedeni ise teknoloji ve ilaç sektörlerindeki büyümeler.  Hindistan'ı sırasıyla Çin, Pekin ve İngiltere, Londra takip ediyor.

Dünyanın en çok zenginine ev sahipliği yapan diğer şehirler, sırasıyla şu şekilde:

  • Çin, Şangay

  • Singapur, Singapur

  • ABD, San Francisco

  • Hindistan, New Delhi

