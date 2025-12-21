Uzman İsimlerden 'Bahçenize Nane Ekin' Uyarısı: Tam da Zamanı!
Kaynak: https://www.theguardian.com/money/202...
Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın en büyük problemi fareler. Özellikle kış aylarının başında, sıcak bir yer arayışına giren fareler ve böcekler evlerin etrafında çoğalıyor. Haliyle evlere, mutfaklara girmeleri de kaçınılmaz. Uzmanlar eve fare girmesini engellemenin en iyi yolunun küçük delikleri bile kapatmak olduğunu söylüyor.
Peki başka doğal yöntemler var mı? Eve fare girmesi nasıl engellenir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa'nın başı farelerle dertte.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanların 'bahçenize nane ekin' uyarısı boşuna değil!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın