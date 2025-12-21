onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzman İsimlerden 'Bahçenize Nane Ekin' Uyarısı: Tam da Zamanı!

Uzman İsimlerden 'Bahçenize Nane Ekin' Uyarısı: Tam da Zamanı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.12.2025 - 19:33

Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın en büyük problemi fareler. Özellikle kış aylarının başında, sıcak bir yer arayışına giren fareler ve böcekler evlerin etrafında çoğalıyor. Haliyle evlere, mutfaklara girmeleri de kaçınılmaz. Uzmanlar eve fare girmesini engellemenin en iyi yolunun küçük delikleri bile kapatmak olduğunu söylüyor.

Peki başka doğal yöntemler var mı? Eve fare girmesi nasıl engellenir?

Kaynak

Kaynak: https://www.theguardian.com/money/202...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa'nın başı farelerle dertte.

Avrupa'nın başı farelerle dertte.

Sosyal medyada yayılan videolarda Avrupa sokaklarında farelerin ne kadar fazla olduğunu görmüşsünüzdür. Özellikle havaların iyiden iyiye soğuduğu bugünlerde fareler ve böcekler daha sıcak olan evlere yöneliyor! Evlerinde farelerin olmasını istemeyen Avrupalılar da çözüm yollarını araştırıyor. Bu noktada vatandaşlara yapılan ilk uyarı, en ufak delikleri bile kapatmaları oluyor. Uzman isimler 'Atık borularının etrafı da dahil olmak üzere iç ve dış mekanlardaki tüm boşlukları, tel yün veya metal levha gibi kemirgenlere karşı dayanıklı malzemeler kullanarak doldurmanız ve uygun bir yapıştırıcı veya vida ile sabitlemeniz gerekiyor.' diyor.

İngiliz Haşere Kontrol Birliği'nde çalışan Niall Gallagher, çoğu haşereyle mücadelede en önemli önlemlerden birinin evin temiz ve düzenli olmasını sağlamak olduğunu belirtiyor. Dışarıda bırakılan yiyecekler, kemirgenlerin evlere gelmesinin başlıca nedenlerinden biri. Dolayısıyla 'yüzeylerin ve dolapların düzenli olarak temizlendiğinden, kırıntıların süpürgeliklerin altına atılmadığından ve yiyeceklerin kemirgenlere karşı korunaklı kaplarda saklandığından emin olmak' gerekiyor.

Uzmanların 'bahçenize nane ekin' uyarısı boşuna değil!

Uzmanların 'bahçenize nane ekin' uyarısı boşuna değil!

Yoğun bir kokusu olan nane, haşere ve farelerle mücadele etmek için en etkili yöntemlerden biri. Dilerseniz bahçenize, balkonunuza nane ekebilir veya minik bir saksı naneyi mutfağınıza koyabilirsiniz. Ayrıca nane yağından da faydalanabilirsiniz. Nane yağını pamuklara damlatın veya iki çay kaşığı nane yağını bir bardak suyla karıştırıp şüpheli giriş noktalarına ve yuvalama alanlarına yerleştirin/püskürtün.

Evdeki haşereyle mücadele ederken dikkatli olmayı unutmayın! Evinizde kullanacağınız ürünlerin kullanım talimatlarına uyun ve gerekli araştırmaları yapmayı ihmal etmeyin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın