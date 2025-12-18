onedio
article/comments
article/share
Uzman İsim Açıkladı: Çocuğunuzun İleride Başarılı Olacağını Gösteren 5 Özellik

Uzman İsim Açıkladı: Çocuğunuzun İleride Başarılı Olacağını Gösteren 5 Özellik

Metehan Bozkurt
18.12.2025 - 11:35

Başarı, çoğu zaman ders notlarıyla ya da “uslu çocuk” olmakla açıklanmıyor. Uzmanlara göre ileride fark yaratan bireyleri asıl ayıran şey, çocuklukta ortaya çıkan bazı temel davranış kalıpları. Uzun yıllar ABD’de kamu görevlerinde bulunan yazar Margot Machol Bisnow da başarılı girişimciler yetiştirmiş ailelerle yaptığı görüşmelerden yola çıkarak çocukların gelecekteki başarılarına işaret eden beş ortak özelliği açıklıyor.

Kaynak: https://www.cnbc.com/2023/03/25/i-tal...
Başarının yalnızca not ortalamasıyla ya da “uslu çocuk” olmakla ölçülmediği artık netleşti.

Uzun yıllar ABD’de kamu görevlerinde bulunan ve “Bir Girişimci Yetiştirmek” kitabının yazarı Margot Machol Bisnow’a göre, gelecekte fark yaratan çocukları ayıran şey çok daha derinde yatıyor.

Bisnow, CNBC için kaleme aldığı yazısında, başarılı girişimciler yetiştirmiş 70 ebeveynle yaptığı görüşmelerden yola çıkarak, çocukların ileride başarıya ulaşmasında belirleyici olan beş temel özelliği sıralıyor. Ortaya çıkan tablo oldukça net: mesele mükemmel çocuklar değil, dayanıklı ve cesur çocuklar.

İşte Çocuğunuzun İleride Başarılı Olacağını Gösteren 5 Özellik

1. Israrcı Olmaları

Bu çocuklar kolay vazgeçmiyor. Bir problemle karşılaştıklarında geri adım atmak yerine çözüm arıyorlar. Eleştiri, alay ya da başarısızlık onları durdurmuyor. Bisnow’a göre bu özellik, uzun vadede başarıyı taşıyan en güçlü kaslardan biri.

2. Merak Duygularının Güçlü Olması

“Neden böyle?” sorusunu sormaktan çekinmeyen çocuklar, ezberle yetinmiyor. Alternatifleri kurcalıyor, sorguluyor, daha iyisini arıyor. Bu merak hali, yetişkinlikte yenilikçi düşünmenin temelini oluşturuyor.

3. Bir Tutkuya Sahip Olmaları

Ebeveynleri memnun etmek için değil, gerçekten içlerinden geldiği için bir şeye bağlanan çocuklar öne çıkıyor. Geek Squad’ın kurucusu Robert Stephens bunun çarpıcı bir örneği. Çocukken bir şeyleri tamir etmeyi seven Stephens, bu ilgisini küresel bir girişime dönüştürdü. Ailesinin onu yönlendirmek yerine desteklemesi, hikayenin kritik noktası.

4. Kendi Kendine Harekete Geçebilmeleri

Bu çocuklar motive edilmek için dışarıdan itilmeye ihtiyaç duymuyor. Paige Mycoskie’nin hikayesi bunu net biçimde gösteriyor. Genç yaşta aldığı küçük bir bütçeyi risk alarak işe dönüştüren Mycoskie, bugün milyon dolarlık bir markanın kurucusu.

5. Risk Almaktan Korkmamaları

Bisnow’a göre özgüvenle büyüyen çocuklar, hayatla pazarlık yapmıyor. Hata yapma ihtimali onları durdurmuyor çünkü başarısızlığı son değil, süreç olarak görüyorlar. Bu da onları diğerlerinden ayıran en kritik eşiklerden biri.

