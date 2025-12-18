Bozuk Paranız Sandığınızdan Değerli Olabilir: İngiltere İçin Uzmanlardan “Cebinizi Kontrol Edin” Çağrısı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/money/355225...
Günlük hayatta fark etmeden harcanan bozuk paralar, bazı durumlarda beklenmedik bir değere sahip olabiliyor. İngiltere’de uzmanlar, sınırlı sayıda basılan ve nadir kabul edilen bazı madeni paraların koleksiyon piyasasında yüksek fiyatlara alıcı bulduğunu belirterek vatandaşları ceplerindeki paraları kontrol etmeleri konusunda uyardı. Özellikle 50 peni madeni paralar, son dönemde artan ilgiyle birlikte yüzlerce sterline varan bedellerle el değiştirebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günlük hayatta fark etmeden kullanılan bazı madeni paralar, nadirlikleri nedeniyle beklenmedik şekilde yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere’de Royal Mint tarafından paylaşılan verilere göre, sınırlı sayıda basılan bazı 50 peni (50p) madeni paralar koleksiyoncular arasında ciddi talep görüyor.
Söz konusu madeni para, 13 Aralık’ta eBay üzerinden satışa sunuldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın