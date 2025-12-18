Bozuk Paranız Sandığınızdan Değerli Olabilir: İngiltere İçin Uzmanlardan “Cebinizi Kontrol Edin” Çağrısı

Üzerinde Kraliyet Botanik Bahçesi’ni simgeleyen Çin pagodası ve bitkisel motifler bulunan tasarım, sanatçı Christopher Le Brun’un imzasını taşıyor. Paranın ayrıca resmi derecelendirme kuruluşu Numismatic Guaranty Company (NGC) tarafından sertifikalandırıldığı belirtildi.

Royal Mint’e göre dolaşımdaki en nadir 50 peni ise Atlantic Salmon 2023 olarak kayıtlara geçti. Kral III. Charles döneminde basılan bu para, Birleşik Krallık’ı oluşturan dört ülkenin flora ve faunasını temsil eden özel seri kapsamında üretildi. Nadirlik sıralamasında Kew Gardens 50p’nin ardından 2011 Olimpiyatları için basılan futbol, güreş ve judo temalı 50 peni madeni paraları yer alıyor.