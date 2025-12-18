onedio
Bozuk Paranız Sandığınızdan Değerli Olabilir: İngiltere İçin Uzmanlardan “Cebinizi Kontrol Edin” Çağrısı

Bozuk Paranız Sandığınızdan Değerli Olabilir: İngiltere İçin Uzmanlardan "Cebinizi Kontrol Edin" Çağrısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 08:49

Günlük hayatta fark etmeden harcanan bozuk paralar, bazı durumlarda beklenmedik bir değere sahip olabiliyor. İngiltere’de uzmanlar, sınırlı sayıda basılan ve nadir kabul edilen bazı madeni paraların koleksiyon piyasasında yüksek fiyatlara alıcı bulduğunu belirterek vatandaşları ceplerindeki paraları kontrol etmeleri konusunda uyardı. Özellikle 50 peni madeni paralar, son dönemde artan ilgiyle birlikte yüzlerce sterline varan bedellerle el değiştirebiliyor.

Günlük hayatta fark etmeden kullanılan bazı madeni paralar, nadirlikleri nedeniyle beklenmedik şekilde yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor.

Uzmanlar, özellikle son dönemde artan koleksiyon ilgisine dikkat çekerek vatandaşları ceplerindeki bozuk paraları gözden geçirmeleri konusunda uyardı.

İngiltere’de Royal Mint tarafından paylaşılan verilere göre, sınırlı sayıda basılan bazı 50 peni (50p) madeni paralar koleksiyoncular arasında ciddi talep görüyor.

Bu paraların bazıları, ikincil piyasada yüzlerce sterline varan fiyatlarla el değiştiriyor.

Bunun son örneklerinden biri, 2009 yılında basılan ve nadir kabul edilen Kew Gardens temalı 50 peni oldu. Sadece 210 bin adet üretilen bu madeni para, bir koleksiyoncu tarafından 125,50 sterline satıldı. Royal Mint’in nadirlik listesinde üst sıralarda yer alan Kew Gardens 50p, özellikle temiz ve korunmuş örnekleriyle dikkat çekiyor.

Söz konusu madeni para, 13 Aralık’ta eBay üzerinden satışa sunuldu.

Üzerinde Kraliyet Botanik Bahçesi’ni simgeleyen Çin pagodası ve bitkisel motifler bulunan tasarım, sanatçı Christopher Le Brun’un imzasını taşıyor. Paranın ayrıca resmi derecelendirme kuruluşu Numismatic Guaranty Company (NGC) tarafından sertifikalandırıldığı belirtildi.

Royal Mint’e göre dolaşımdaki en nadir 50 peni ise Atlantic Salmon 2023 olarak kayıtlara geçti. Kral III. Charles döneminde basılan bu para, Birleşik Krallık’ı oluşturan dört ülkenin flora ve faunasını temsil eden özel seri kapsamında üretildi. Nadirlik sıralamasında Kew Gardens 50p’nin ardından 2011 Olimpiyatları için basılan futbol, güreş ve judo temalı 50 peni madeni paraları yer alıyor.

