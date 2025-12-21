Ürünleri Kurtarmak İçin Güneşe Serdiler, Kurtarabilirlerse 20 Liraya Satıyorlar

Serada ve naylon üzerinde olgunlaştırılan domatesler daha sonra pazarlarda satışa sunuluyor. Tarla domatesleri yoğun ilgi görürken, bazı tüketiciler gök domatesleri turşuluk olarak tercih ediyor. Üreticiler, sezonun son hasadını bu yöntemle pazara çıkardıklarını belirterek, ürünlerini 20-25 lira arasında sattıklarını söyledi. Bazı çiftçiler ise serada olgunlaşan domateslerini bu hafta itibarıyla tamamen tükettiklerini aktardı.