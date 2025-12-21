Ürünleri Kurtarmak İçin Güneşe Serdiler, Kurtarabilirlerse 20 Liraya Satıyorlar
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde domates üreticileri, son günlerde etkili olan kırağıya karşı önlem aldı. Henüz olgunlaşmamış domatesleri tarladan toplayan çiftçiler, ürünleri seralarda ve naylon üzerinde olgunlaştırıyor. Bu yöntemle domateslerini sezonun son hasadı olarak pazara sunan üreticiler, ürünlerini 20 ile 25 lira arasında satışa çıkarıyor. Çiftçiler, kırağıdan kaynaklı zararları böylece en aza indirmeyi hedefliyor.
Kırağı riskine karşı ürünleri olgunlaşmadan topluyorlar.
Kurtarabilirlerse kilosu 20-25 TL'ye ürünleri satıyorlar.
