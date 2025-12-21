onedio
Ürünleri Kurtarmak İçin Güneşe Serdiler, Kurtarabilirlerse 20 Liraya Satıyorlar

Ürünleri Kurtarmak İçin Güneşe Serdiler, Kurtarabilirlerse 20 Liraya Satıyorlar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2025 - 19:25

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde domates üreticileri, son günlerde etkili olan kırağıya karşı önlem aldı. Henüz olgunlaşmamış domatesleri tarladan toplayan çiftçiler, ürünleri seralarda ve naylon üzerinde olgunlaştırıyor. Bu yöntemle domateslerini sezonun son hasadı olarak pazara sunan üreticiler, ürünlerini 20 ile 25 lira arasında satışa çıkarıyor. Çiftçiler, kırağıdan kaynaklı zararları böylece en aza indirmeyi hedefliyor.

Kırağı riskine karşı ürünleri olgunlaşmadan topluyorlar.

Kırağı riskine karşı ürünleri olgunlaşmadan topluyorlar.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde domates üreticileri, son dönemde geceleri etkili olan kırağı nedeniyle olgunlaşmamış domatesleri tarladan topluyor ve seralarda ya da naylon serili açık alanlarda olgunlaştırıyor. Don riskine karşı önlem alan çiftçiler, yeşil domatesleri güneşten yararlanacak şekilde seraya veya naylon üzerine yerleştiriyor. Açık alanda olgunlaştırılan domatesler ise akşamları örtülerek soğuktan korunuyor.

Kurtarabilirlerse kilosu 20-25 TL'ye ürünleri satıyorlar.

Kurtarabilirlerse kilosu 20-25 TL'ye ürünleri satıyorlar.

Serada ve naylon üzerinde olgunlaştırılan domatesler daha sonra pazarlarda satışa sunuluyor. Tarla domatesleri yoğun ilgi görürken, bazı tüketiciler gök domatesleri turşuluk olarak tercih ediyor. Üreticiler, sezonun son hasadını bu yöntemle pazara çıkardıklarını belirterek, ürünlerini 20-25 lira arasında sattıklarını söyledi. Bazı çiftçiler ise serada olgunlaşan domateslerini bu hafta itibarıyla tamamen tükettiklerini aktardı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yorum Yazın