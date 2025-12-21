Louvre Müzesinin Ardından Şimdi de Elysee Sarayı Soyuldu

Soruşturmayı yürüten ekipler, şüphelinin özellikle sofra eşyalarının çevrim içi satışında uzmanlaşmış bir şirketin yöneticisiyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde, şüpheliye ait Vinted hesabında kamuya açık satışta bulunmayan, üzerinde “Fransız Hava Kuvvetleri” damgası bulunan bir tabak ile “Sèvres Manüfaktürü” işaretli küllüklerin yer aldığı belirlendi.

Aramalarda, yaklaşık 100 parçanın gümüş servis sorumlusunun kişisel dolabında, aracında ve birlikte yaşadığı evde saklandığı ortaya çıktı. Ele geçirilen eşyalar arasında bakır tencereler, Sèvres porselenleri, René Lalique imzalı bir heykelcik ile Baccarat marka şampanya kadehleri bulundu.