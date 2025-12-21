Louvre Müzesinin Ardından Şimdi de Elysee Sarayı Soyuldu
Fransa Cumhurbaşkanı’nın resmi konutu Elysee Sarayı’nda görev yapan bir gümüş servis sorumlusu, yüksek değerdeki sofra eşyalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Paris savcılığı, binlerce euro değerindeki gümüş servis takımlarının kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç kişinin gelecek yıl hakim karşısına çıkacağını duyurdu.
Elysee Sarayı’nın baş servis sorumlusunun durumu yetkililere bildirmesi üzerine başlatılan incelemede, kaybolan eşyaların toplam zararının 15 bin ila 40 bin euro arasında olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayıp eşyalar çevrim içi açık artırma sitelerinde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayıp ürünler tespit edildi.
Hapis ve para cezası almaları öngörülüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın