Louvre Müzesinin Ardından Şimdi de Elysee Sarayı Soyuldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2025 - 21:23

Fransa Cumhurbaşkanı’nın resmi konutu Elysee Sarayı’nda görev yapan bir gümüş servis sorumlusu, yüksek değerdeki sofra eşyalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Paris savcılığı, binlerce euro değerindeki gümüş servis takımlarının kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç kişinin gelecek yıl hakim karşısına çıkacağını duyurdu.

Elysee Sarayı’nın baş servis sorumlusunun durumu yetkililere bildirmesi üzerine başlatılan incelemede, kaybolan eşyaların toplam zararının 15 bin ila 40 bin euro arasında olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp eşyalar çevrim içi açık artırma sitelerinde bulundu.

Mobilya ve sofra eşyalarının önemli bir kısmını tedarik eden Sevres Manüfaktürü, kayıp bazı parçaların çevrim içi açık artırma sitelerinde satışa sunulduğunu tespit etti. Elysee Sarayı personelinin sorgulanmasının ardından yapılan incelemelerde, envanter kayıtları üzerinden gelecekteki hırsızlıklara yönelik hazırlık yapıldığı izlenimi veren gümüş servis sorumlularından biri şüpheli olarak öne çıktı.

Kayıp ürünler tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, şüphelinin özellikle sofra eşyalarının çevrim içi satışında uzmanlaşmış bir şirketin yöneticisiyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde, şüpheliye ait Vinted hesabında kamuya açık satışta bulunmayan, üzerinde “Fransız Hava Kuvvetleri” damgası bulunan bir tabak ile “Sèvres Manüfaktürü” işaretli küllüklerin yer aldığı belirlendi.

Aramalarda, yaklaşık 100 parçanın gümüş servis sorumlusunun kişisel dolabında, aracında ve birlikte yaşadığı evde saklandığı ortaya çıktı. Ele geçirilen eşyalar arasında bakır tencereler, Sèvres porselenleri, René Lalique imzalı bir heykelcik ile Baccarat marka şampanya kadehleri bulundu.

Hapis ve para cezası almaları öngörülüyor.

Soruşturma kapsamında iki kişi salı günü gözaltına alınırken, çalıntı eşyaları satın aldığı belirlenen üçüncü bir şüpheli de tespit edildi. Ele geçirilen tüm eşyaların Elysee Sarayı’na iade edildiği bildirildi.

Üç şüpheli, perşembe günü ulusal miras kapsamında değerlendirilen taşınır malları birlikte çalmak ve nitelikli şekilde çalıntı mal bulundurmak suçlamalarıyla hâkim karşısına çıktı. Bu suçlar için 10 yıla kadar hapis ve 150 bin euroya kadar para cezası öngörülüyor.

Mahkeme, davayı 26 Şubat tarihine erteledi. Sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, birbirleriyle temas kurmaları yasaklandı; müzayede salonlarına girmeleri ve mesleki faaliyetlerini sürdürmeleri de engellendi.

