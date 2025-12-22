onedio
Dokunana Asit ve Elektrik Şoku Hissi Veriyor: Dünyanın En Tehlikeli Bitkisi “Gympie-Gympie”

Dokunana Asit ve Elektrik Şoku Hissi Veriyor: Dünyanın En Tehlikeli Bitkisi "Gympie-Gympie"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.12.2025 - 08:02

İngiltere'de bir öğretmen, botanik dünyasının en korkulan üyesi olan ve 'intihar bitkisi' olarak bilinen türü evinde yetiştirmeye başladı. Temas edene asit yanığı ve elektrik çarpması benzeri tarifsiz bir acı yaşatan bu tehlikeli bitki, güvenlik amacıyla ev içinde özel bir kafeste ve 'tehlike' uyarılarıyla tutuluyor.

İşte karşınızda dünyanın en tehlikesi bitkisi “Gympie-Gympie”.

İngiltere’nin Oxford kentinde yaşayan 49 yaşındaki Daniel Emlyn-Jones, bitki yetiştiriciliği hobisini oldukça riskli bir boyuta taşıyarak dünyanın en zehirli türlerinden birini evinde beslemeye başladı.

Emlyn-Jones, masum bir ısırgan otunu andıran ancak dokunulduğunda insanı dayanılmaz acılara sürükleyen 'Gympie-Gympie' adlı bitkiyi, üzerinde tehlike işaretleri bulunan özel bir kafesin içinde muhafaza ediyor. Sıra dışı bitkilere karşı farkındalık oluşturmak istediğini belirten öğretmen, aldığı bu riskli kararla İngiliz basınının gündemine oturdu.

Bilimsel adı Dendrocnide Moroides olan ve ana vatanı Avustralya ile Malezya yağmur ormanları olan bu tür, botanikçiler tarafından dünyanın en tehlikeli bitkisi olarak nitelendiriliyor.

Genellikle 10 santimetre ile bir metre arasında boylanan ve zararsız bir çalı gibi görünen bitki, yapraklarının üzerindeki incecik tüylerde ölümcül bir güç saklıyor. Bu tüylere saniyelik bir temas bile, kurbanına eş zamanlı olarak vücuduna sıcak asit dökülmüş ve elektrik çarpmış hissi veriyor. Üstelik bu acı, tüyler deriden çıkarılmazsa aylarca, hatta yıllarca devam edebiliyor.

Bitkinin 'intihar bitkisi' olarak anılmasının ardında ise oldukça trajik hikayeler yatıyor. Geçmişte bu bitkiyi yanlışlıkla tuvalet kağıdı olarak kullanan bir adamın, yaşadığı korkunç acıya dayanamayarak aklını yitirdiği ve kendini vurarak intihar ettiği biliniyor. Uzmanlar, bitkinin üzerindeki nörotoksin yüklü tüylerin, hipodermik iğneler gibi deriye saplandığını ve zehrini enjekte ettiğini belirtiyor. Acının şiddeti, akrep veya örümcek sokmalarından çok daha yüksek seviyede tarif ediliyor.

Avustralya’nın Queensland bölgesinde yaygın olarak görülen bu zehirli çalı, genellikle orman içindeki yürüyüş yolları ve akarsu kenarlarında yetişiyor.

Yetkililer, doğa yürüyüşçülerini bu bitkiye karşı sürekli uyarıyor. Olası bir temas halinde ise bölgenin asla ovuşturulmaması gerektiği vurgulanıyor. Çünkü ovuşturmak, zehirli tüylerin kırılarak derinin daha derinlerine inmesine neden oluyor. İlk yardım olarak seyreltilmiş hidroklorik asit ve ağda bantlarıyla tüylerin temizlenmesi öneriliyor. Evinde bu ölümcül güzelliği besleyen Daniel Emlyn-Jones ise bitkisini sadece kafesin ardından izlemekle yetiniyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
