Dokunana Asit ve Elektrik Şoku Hissi Veriyor: Dünyanın En Tehlikeli Bitkisi “Gympie-Gympie”
İngiltere'de bir öğretmen, botanik dünyasının en korkulan üyesi olan ve 'intihar bitkisi' olarak bilinen türü evinde yetiştirmeye başladı. Temas edene asit yanığı ve elektrik çarpması benzeri tarifsiz bir acı yaşatan bu tehlikeli bitki, güvenlik amacıyla ev içinde özel bir kafeste ve 'tehlike' uyarılarıyla tutuluyor.
İşte karşınızda dünyanın en tehlikesi bitkisi “Gympie-Gympie”.
İngiltere’nin Oxford kentinde yaşayan 49 yaşındaki Daniel Emlyn-Jones, bitki yetiştiriciliği hobisini oldukça riskli bir boyuta taşıyarak dünyanın en zehirli türlerinden birini evinde beslemeye başladı.
Bilimsel adı Dendrocnide Moroides olan ve ana vatanı Avustralya ile Malezya yağmur ormanları olan bu tür, botanikçiler tarafından dünyanın en tehlikeli bitkisi olarak nitelendiriliyor.
Avustralya’nın Queensland bölgesinde yaygın olarak görülen bu zehirli çalı, genellikle orman içindeki yürüyüş yolları ve akarsu kenarlarında yetişiyor.
