Dokunana Asit ve Elektrik Şoku Hissi Veriyor: Dünyanın En Tehlikeli Bitkisi “Gympie-Gympie”

Genellikle 10 santimetre ile bir metre arasında boylanan ve zararsız bir çalı gibi görünen bitki, yapraklarının üzerindeki incecik tüylerde ölümcül bir güç saklıyor. Bu tüylere saniyelik bir temas bile, kurbanına eş zamanlı olarak vücuduna sıcak asit dökülmüş ve elektrik çarpmış hissi veriyor. Üstelik bu acı, tüyler deriden çıkarılmazsa aylarca, hatta yıllarca devam edebiliyor.

Bitkinin 'intihar bitkisi' olarak anılmasının ardında ise oldukça trajik hikayeler yatıyor. Geçmişte bu bitkiyi yanlışlıkla tuvalet kağıdı olarak kullanan bir adamın, yaşadığı korkunç acıya dayanamayarak aklını yitirdiği ve kendini vurarak intihar ettiği biliniyor. Uzmanlar, bitkinin üzerindeki nörotoksin yüklü tüylerin, hipodermik iğneler gibi deriye saplandığını ve zehrini enjekte ettiğini belirtiyor. Acının şiddeti, akrep veya örümcek sokmalarından çok daha yüksek seviyede tarif ediliyor.