Bu Testle Çocukluğunun Çizgi Filmini Buluyoruz!
Çocukluğumuzun en tatlı anılarından biri, ekran karşısına kurulup sevdiğimiz çizgi filmi izlemekti. Kahramanlarımızla birlikte maceralara atıldık, onlarla güldük, bazen de gözlerimiz doldu. Peki senin çocukluğunun o efsane çizgi filmi hangisiydi?
Hadi teste!
1. Çocukken en çok hangi oyuncakla oynardın?
2. Okuldan geldikten sonra ne yapardın?
3. Favori atıştırmalığın neydi?
4. Çizgi filmlerde en sevdiğin şey neydi?
5. Favori hayvan karakterin hangisiydi?
6. Çizgi filmlerde kötü karakterleri...
7. Çocukken hangi oyunu daha çok oynardın?
8. En sevdiğin renk?
9. Çizgi filmlerde en çok hangi ortamı severdin?
10. Peki sen yaz insanı mısın kış insanı mı?
Senin çizgi filmin SüngerBob!
Senin çizgi filmin Tom ve Jerry!
Senin çizgi filmin Jetgiller!
Senin çizgi filmin Ninja Kaplumbağalar!
