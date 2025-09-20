onedio
Eski Sevgilin Şu An Ne Yapıyor?

İnci Döşer
20.09.2025 - 17:03

Eski bir ilişki, bitse de merakta bıraktığı sorularla hayatında iz bırakır: Şu an nasıl?, İlerleyebildi mi?, Hala beni düşünüyor mu? Bu test, davranışlara ve gözlemlere dayanarak eski sevgilinin olası şu anki durumunu tahmin etmene yardımcı olacak.

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Ayrılık nasıl gerçekleşti?

4. Şu an aranızdaki iletişim düzeyi nasıl?

5. Yeni biriyle görünüyor mu?

6. Sosyal medyadaki paylaşımları nasıl?

7. Ortak arkadaşların onun hakkında ne söylüyor?

8. Sence seni unutabildi mi?

9. Senin paylaşımlarına tepkisi nasıl oluyor?

10. Yüz yüze karşılaştığınızda tavrı nasıl?

Eski sevgilin şu an çok mutlu!

Eski aşkın, geçmişte kalan aşk acılarını geride bırakmış ve tamamen kendi hayatına odaklanmış gibi görünüyor. Eski sevgilin, yaşamına yeni bir soluk getiren hobilerle, tutkulu olduğu işlerle ya da yeni dostluklarla hayatına yeni bir düzen oluşturmuş. Sanki bir ressamın tuvaline yeni bir tablo çizmeye başlaması gibi, hayatının yeni bir dönemine adım atmış. Sana karşı hislerinde ne bir kırgınlık ne de eski aşkınızı canlandırmak için özel bir çaba var; tamamen olgun bir tavır sergiliyor. Sanki yaşanmışlıkların üzerine bir çizgi çekmiş ve yeni bir sayfa açmış gibi. Bu durum, aslında senin için de yeni bir başlangıç olabilir: Geçmişi, içinde kaldığı yerde bırakıp, kendi yoluna odaklanmak. Artık birbirinizden öğreneceğiniz her şeyi öğrendiniz ve yollarınız doğal bir şekilde ayrıldı. Belki de bu, hayatın size sunduğu bir ders, belki de bir sonraki aşkınıza daha hazır olmanız için verilen bir molaydı. Her ne olursa olsun, hayatınızın bu yeni dönemini kucaklamak için mükemmel bir zaman.

Eski sevgilin seni zaman zaman düşünüyor ama hayatına devam ediyor!

Eski sevgilin, hayatın karmaşık döngüsü içinde yoluna devam etmeye çalışıyor gibi görünse de, geçmişin silik hatıralarına sık sık takılıp kalıyor. Bu durumu, belki de sosyal medya hesaplarından biraz daha dikkatli bir gözle incelediğinde fark edebilirsin. Belki de beğendiği bazı gönderiler, belki de nostaljik bir melankoli içinde paylaştığı eski fotoğraflar... Ya da belki de ortak arkadaşlarınıza dikkat çekici bir şekilde açtığı konular, seninle ilgili anıları canlandırıyor olabilir. Ancak bu durum, onun seni tamamen unutamadığını gösterirken, aynı zamanda sana geri dönmek gibi net bir amacı olduğunu da göstermiyor. Daha çok, eski alışkanlıkların etkisi altında kalmış gibi, seni özlemle anıyor. Bu durum, belki de bir tür alışkanlık, belki de bir tür özlem hali... İkinizin de bu konuda net bir karar vermesi, belirsizliği ortadan kaldırabilir. Belki de bu durum, geçmişi geride bırakıp yeni bir sayfa açmanın tam da zamanı olduğunu gösteriyor olabilir. Belki de bu, eski sevgilinle olan ilişkinin üzerine bir çizgi çekme, belki de yeni bir başlangıç yapma zamanı... Kim bilir? Ancak şunu unutma, her ne olursa olsun, hayat devam ediyor ve sen de bu hayatta kendi yolunu çizmeye devam etmelisin.

Eski sevgilin çok mutsuz!

Bir dizi belirti var ki, eski sevgilinin seni hâlâ unutamadığını ve kalbinde yoğun duygular taşıdığını gösteriyor. Belki gözlerini dikkatlice açarsan, bu belirtileri sosyal medya paylaşımlarında, ortak çevrenizdeki sohbetlerde ya da belki de sana dönük küçük jestler ve ipuçlarında görebilirsin. Ayrılığı kabullenememiş olabilir, belki de gece yatağa başını koyduğunda 'Acaba bir şans daha olabilir mi?' diye düşünüyor olabilir. Bu durum, özellikle senin için karmaşık ve duygusal bir yük oluşturabilir. Kopmayan bu duygusal bağlar, hayatında ilerlemeni zorlaştırabilir ve belki de yeni bir ilişkiye adım atmanı engelleyebilir. Eğer geri dönme düşüncen yoksa, bu durumu çözmenin en iyi yolu, sınırları netleştirmek olacaktır. Bu, hem senin hem de eski sevgilinin ilerlemesini kolaylaştıracak ve her ikinizin de yaralarını sarmasına yardımcı olacaktır. Unutma, bazen en sağlıklı seçenek, duygusal bağları kesmek ve her iki tarafın da kendi yoluna devam etmesine izin vermek olabilir.

Eski sevgilin perişan halde!

Aşkın acı sonrasında, eski sevgilinin hayatında belirgin bir değişim olmamış, hatta sanki zaman geriye doğru işliyormuş gibi bir hava var. Sosyal çevresi daralmış, arkadaşlarıyla olan etkileşimini azaltmış. Duygusal olarak da bir hayli dengesiz davranıyor; bir an gülüp eğlenirken, bir sonraki an gözyaşlarına boğulabiliyor. Ve belki de en önemlisi, seni hâlâ sık sık gündeme getiriyor. Bu durum, onun için ayrılığın hâlâ taze olduğunu, yaralarının henüz kapanmadığını gösteriyor. Eski sevgilinin bu durumu, onun hayatında bir kısır döngü yaratmış gibi görünüyor. Seni unutamaması, hayatının diğer alanlarında da ilerleme kaydedememesine yol açmış. Bu durum, onun için hem duygusal hem de sosyal anlamda bir çıkmaza girmiş olduğunu gösteriyor. Böyle bir durumda senin için en doğru olanı yapman gerekiyor: Mesafeni korumak. Eski sevgilinin bu süreci kendi başına aşmasına izin vermelisin. Ona gereken zamanı ve alanı tanıyarak, hem onun hem de kendin için en sağlıklı kararı vermiş olacaksın. Bu süreçte onunla fazla iletişim kurmamak, onun da bu durumu daha hızlı ve daha sağlıklı bir şekilde atlatmasına yardımcı olacaktır.

