Bu Davranışlardan 15 Tanesini Yapıyorsan Toksiksin Demektir!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.10.2025 - 09:23

Herkes zaman zaman olumsuz davranışlar sergileyebilir ama bu davranışlar bir alışkanlığa dönüşüyorsa işler değişiyor. Toksik olmak, yalnızca çevrendekileri değil seni de yoran bir şey. Bu davranışlardan en az 15 tanesini sık sık yaptığını fark edersen, toksik yönlerinin hayatına nasıl yansıdığını anlamanın vakti gelmiş demektir.

Hadi teste!

Sende olan davranışları seç bakalım!

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Sen toksiklikten uzaksın!

Bu davranışların çok azını sergiliyorsun, o da insani hatalar düzeyinde. Genel olarak empati kurabiliyor, sorumluluk alabiliyor ve iletişimde saygıyı ön planda tutuyorsun. İnsanlar yanında kendini güvende hissediyor çünkü onları manipüle etmiyor ya da küçük düşürmüyorsun. Bu, sağlıklı ilişkiler kurma becerinin yüksek olduğunu gösteriyor. Yine de dikkat et: kimse kusursuz değil, zaman zaman öfke ya da kırıcı sözler olabilir. Farkında kalman yeterli.

Sen orta düzey toksiksin!

Bazen farkında olmadan toksik davranışlar sergiliyorsun. Bu durum, hem senin ilişkilerini zorluyor hem de seni içten içe yoruyor olabilir. Özellikle öfke, kıyaslama ve küçümseme gibi davranışlar çevrendekilerin senden uzaklaşmasına sebep olabilir. Bununla yüzleşmek bir eksiklik değil, tam tersine güçtür. Değişim için ilk adım farkındalık ve sen bunu kazanmış durumdasın. Kendini ifade ederken daha empatik olmayı deneyebilir, öfke anında biraz bekleyerek konuşabilirsin.

Sen fazlasıyla toksiksin!

Bu davranışların pek çoğunu sık sık yapıyorsun ve bu seni toksik birine yaklaştırıyor. İnsanlar senin yanında kendini yetersiz ya da baskı altında hissedebilir. İlişkilerde kontrol etme, suçlama ya da küçümseme eğilimin sana da zarar veriyor. Ama unutma: hiçbir davranış kalıcı olmak zorunda değil. Empati becerini geliştirmek, hata yaptığında özür dilemek ve iletişimde daha yapıcı olmak seni dönüştürebilir. Değişim için açık olursan hem kendini hem çevreni rahatlatabilirsin.

Sen toksikliğin vücut bulmuş halisin!

Bu davranışların çok büyük kısmını yapıyorsun ve bu artık senin ilişkilerinde ciddi bir sorun yaratıyor olabilir. İnsanlar senden uzaklaşabilir, güven bağları kopabilir ve sen de yalnızlaştığını fark edebilirsin. Ama bu bir son değil. Toksik davranışlar öğrenilmiş kalıplardır ve değiştirilebilir. Eğer istersen profesyonel destek almak, empati ve iletişim üzerine çalışmak sana çok iyi gelebilir. Kendine dürüstçe bakmak, değişim için en büyük fırsattır. Unutma, dönüşmek her zaman mümkün.

