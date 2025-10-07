Bu Davranışlardan 15 Tanesini Yapıyorsan Toksiksin Demektir!

Bu davranışların pek çoğunu sık sık yapıyorsun ve bu seni toksik birine yaklaştırıyor. İnsanlar senin yanında kendini yetersiz ya da baskı altında hissedebilir. İlişkilerde kontrol etme, suçlama ya da küçümseme eğilimin sana da zarar veriyor. Ama unutma: hiçbir davranış kalıcı olmak zorunda değil. Empati becerini geliştirmek, hata yaptığında özür dilemek ve iletişimde daha yapıcı olmak seni dönüştürebilir. Değişim için açık olursan hem kendini hem çevreni rahatlatabilirsin.