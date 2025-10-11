Yüzde Kaç Flört Yüzde Kaç Ciddi İlişki İnsanısın?
1. Yeni biriyle tanışınca ilk içgüdün nedir?
2. Sevgililikte sana en çekici gelen şey nedir?
3. Birinden hoşlandığında nasıl davranırsın?
4. Hafta sonu buluşmasını nasıl planlarsın?
5. İlişkinin ilk aylarında neye odaklanırsın?
6. Flört uygulamalarında amacın ne olur genelde?
7. Eski ilişkilerinden öğrendiğin en büyük şey nedir?
8. Karşı taraf “bağlanmak istemiyorum” derse ne yaparsın?
9. Flört döneminde kıskançlık senin için nasıldır?
10. İlişkide sadakat ve özgürlük arasında nasıl bir denge istersin?
Sen %80 flört %20 ciddi ilişki insanısın!
Sen %60 flört %40 ciddi ilişki insanısın!
Sen %40 flört %60 ciddi ilişki insanısın!
Sen %20 flört %80 ciddi ilişki insanısın!
