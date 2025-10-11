Yüzde Kaç Flört Yüzde Kaç Ciddi İlişki İnsanısın?

Senin içinde iki ses var: bir yanda macera ve flört enerjisi, diğer yanda derin bağlanma isteği. Bu ikili yapı bazen seni kararsız gösterse de aslında duygu ve mantığı birlikte çalıştırdığını gösterir. İlk başta rahat olup sonrasında ciddi olmayı seçebilirsin; ya da tam tersi. Önemli olan, partnerinle aynı dalgayı yakalaman ve nerede durduğunuzu netleştirmeniz. Kendi ihtiyaçlarını dinlersen, hangi oranın senin için daha doğru olduğunu belirleyip ona göre adım atabilirsin.