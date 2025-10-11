onedio
Yüzde Kaç Flört Yüzde Kaç Ciddi İlişki İnsanısın?

İnci Döşer
11.10.2025 - 13:04

Flört mü, yoksa bağlanıp derin bir ilişki mi? İnsanlar farklı sebeplerle ilişkiye yaklaşır: bazıları heyecan ve oyun arar, bazıları ise uzun vadeli güven ve ortaklık ister. Bu testte 10 soruda hangi tarafta daha çok durduğunu ölçüyoruz!

Hadi teste!

1. Yeni biriyle tanışınca ilk içgüdün nedir?

2. Sevgililikte sana en çekici gelen şey nedir?

3. Birinden hoşlandığında nasıl davranırsın?

4. Hafta sonu buluşmasını nasıl planlarsın?

5. İlişkinin ilk aylarında neye odaklanırsın?

6. Flört uygulamalarında amacın ne olur genelde?

7. Eski ilişkilerinden öğrendiğin en büyük şey nedir?

8. Karşı taraf “bağlanmak istemiyorum” derse ne yaparsın?

9. Flört döneminde kıskançlık senin için nasıldır?

10. İlişkide sadakat ve özgürlük arasında nasıl bir denge istersin?

Sen %80 flört %20 ciddi ilişki insanısın!

Senin önceliğin anı yaşamak, heyecanı kaybetmemek ve ilişkinin başında kıvılcımı canlı tutmak. Yeni tanışmalar, flörtöz sohbetler ve hafif oyunlar sana enerji verir. Uzun vadeli bağlılık fikrine kapalı değilsin ama bağlanmadan önce çok eğlenmek, birbirinizi iyice tanımak istersin. Duygusal derinlik zamanla gelebilir; doğru insanla karşılaştığında da kalbini açabilirsin, ama temelde ilişkiyi “yaşam deneyimi” olarak görme eğilimin güçlü. İlişki kurarken sınır koymayı ve bağımsız alanını korumayı bilmelisin; partnerinle dürüstçe ne istediğini konuşmak, ileride yanlış anlaşılmaları engeller.

Sen %60 flört %40 ciddi ilişki insanısın!

Sen hem flörtü, hem de ciddiyeti takdir eden birisin. İlk etapta eğlence ve kıvılcım ararsın ama aynı zamanda ilişkide bir geleceğe dair işaretler görmek istersin. Bağlanma konusunda aceleci değilsin; önce uyum ve duygusal güven ararsın. İletişim ve sınırlar senin için önemli: eğlenirken de ileride ne olabileceğini düşünürsün. Bu denge seni hem çekici hem de güvenilir kılıyor; partnerinle dürüst beklentiler paylaşırsanız uzun süreli bir birliktelik kurma potansiyelin yüksek.

Sen %40 flört %60 ciddi ilişki insanısın!

Senin içinde iki ses var: bir yanda macera ve flört enerjisi, diğer yanda derin bağlanma isteği. Bu ikili yapı bazen seni kararsız gösterse de aslında duygu ve mantığı birlikte çalıştırdığını gösterir. İlk başta rahat olup sonrasında ciddi olmayı seçebilirsin; ya da tam tersi. Önemli olan, partnerinle aynı dalgayı yakalaman ve nerede durduğunuzu netleştirmeniz. Kendi ihtiyaçlarını dinlersen, hangi oranın senin için daha doğru olduğunu belirleyip ona göre adım atabilirsin.

Sen %20 flört %80 ciddi ilişki insanısın!

Sen uzun vadeli, sağlam ve planlı ilişkiler peşindesin. Flörtü küçümsemiyor olabilirsin ama temel motivasyonun güven, sadakat ve ortak gelecek inşa etmek. Partner seçiminde değer uyumu, iletişim becerisi ve hedeflerin benzerliği senin için önceliklidir. Anlık heyecandan çok, ilişkinin sürdürülebilirliğine önem verirsin. Bu yaklaşım seni güvenilir ve sadık bir partner yapar; ancak bazen daha spontane anların tadını kaçırabilirsin ilişkinde esneklik ve eğlenceye de yer verirsen, dengeli ve tatmin edici bir beraberlik kurarsın.

