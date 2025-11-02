onedio
Talihsiz Kaza: Işın Karaca Sahnede Şarkı Söylerken Bir Anda Yere Kapaklandı!

Gülistan Başköy
02.11.2025 - 15:15

Ünlü şarkıcı Işın Karaca konser sırasında sahnede talihsiz bir an yaşadı. Şarkı söylerken dengesini kaybedip yere düşen Karaca, o anları sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaştı.

İşte detaylar...

Buradan izleyebilirsiniz:

Işın Karaca, konserinde yaşadığı talihsiz bir anla gündeme geldi.

Sahne performansı sırasında dengesini kaybeden Karaca, bir anda yere düştü. Ancak ünlü sanatçı durumu büyük bir soğukkanlılıkla karşıladı.

Karaca, düşme anını bizzat kendi sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini güldürdü. Videoya “Düşmez kalkmaz bir Allah’tır. Profesyonel düşücü geldi hanım” notunu ekledi.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
