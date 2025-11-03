Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba’ya İkizi Kadar Benzeyen Kişi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Uzak Şehir dizisinin sevilen başrolü Ozan Akbaba sosyal medyada gündemde! Dublörü olduğu iddia edilen kişiyle yan yana görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü. 'Yapay zeka' diyenler de oldu, 'Gerçek' diyenler de...
Buyrun birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasaba Doktoru, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok dizide rol aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte gelen yorumlardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın