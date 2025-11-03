onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba’ya İkizi Kadar Benzeyen Kişi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba’ya İkizi Kadar Benzeyen Kişi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.11.2025 - 09:21

Uzak Şehir dizisinin sevilen başrolü Ozan Akbaba sosyal medyada gündemde! Dublörü olduğu iddia edilen kişiyle yan yana görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü. 'Yapay zeka' diyenler de oldu, 'Gerçek' diyenler de...

Buyrun birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasaba Doktoru, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok dizide rol aldı.

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasaba Doktoru, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok dizide rol aldı.

Şimdilerde Uzak Şehir dizisiyle adından sıkça söz ettiren Akbaba, hem başarılı oyunculuğuyla hem de karizmasıyla ilgi gören ünlülerimizden. Son olarak ise sosyal medyada dublörü olduğu iddia edilen kişi ile yan yana görüntüleri viral oldu. 

Benzerlikleri ağızları açık bırakan ikili yorum yağmuruna tutulurken kimi, 'Yapay zekayla yapılmış' dedi, kimi ise 'Gerçekten dublörü' dedi.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın