BYD’nin Yeni Elektrikli Modelleri Sealion 7 ve Atto 2 Türkiye’de! İşte Fiyatları...

05.11.2025 - 19:56

Elektrikli otomobil pazarında rekabet iyice kızışıyor! BYD, Türkiye’de iki yeni modelini birden tanıttı: sportif D-SUV SEALION 7 ve kompakt B-SUV ATTO 2. İstanbul’daki özel lansmanda tanıtılan araçlar, hem tasarımı hem de fiyatıyla dikkat çekti. Sealion 7 bu ay, Atto 2 ise Aralık’ta Türkiye yollarına çıkacak. Üstelik lansmana özel fiyatlar şimdiden otomobil tutkunlarının ilgisini üzerine çekti.

Gelin birlikte bakalım.

Elektrikli otomobil devi BYD, Türkiye pazarındaki büyümesini hız kesmeden sürdürüyor.

Marka, tamamen elektrikli iki yeni SUV modeliyle Türkiye’deki ürün gamını genişletti. Sportif duruşuyla dikkat çeken D-SUV modeli BYD SEALION 7 bu ay satışa çıkarken, kompakt kardeşi ATTO 2 Aralık ayında bayilerde yerini alacak.

Her iki model de İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtıldı ve otomobil severlerden tam not aldı.

BYD SEALION 7, Türkiye’ye özel olarak geliştirilen 160 kW gücündeki arkadan itişli Design versiyonuyla 2 milyon 389 bin TL’den satışa çıkıyor.

Daha güçlü bir sürüş isteyenler için 390 kW’lık dört çeker Excellence versiyonu da mevcut ve bu modelin fiyatı 3 milyon 939 bin TL. Kasım ayına özel lansman kampanyasıyla satışa sunulan SEALION 7, hem performansı hem de teknolojik donanımıyla dikkat çekiyor.

Tanıtım etkinliğinde bir sürpriz daha vardı: BYD’nin elektrikli kompakt SUV ailesinin yeni üyesi ATTO 2 de sahneye çıktı. Markanın şehir içi kullanım için tasarladığı bu model, Aralık ayında Türkiye yollarına çıkacak. Modern tasarımı, uzun menzili ve sessiz sürüş deneyimiyle dikkat çeken ATTO 2, özellikle genç kullanıcıların radarına şimdiden girdi.

