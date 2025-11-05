BYD’nin Yeni Elektrikli Modelleri Sealion 7 ve Atto 2 Türkiye’de! İşte Fiyatları...

Daha güçlü bir sürüş isteyenler için 390 kW’lık dört çeker Excellence versiyonu da mevcut ve bu modelin fiyatı 3 milyon 939 bin TL. Kasım ayına özel lansman kampanyasıyla satışa sunulan SEALION 7, hem performansı hem de teknolojik donanımıyla dikkat çekiyor.

Tanıtım etkinliğinde bir sürpriz daha vardı: BYD’nin elektrikli kompakt SUV ailesinin yeni üyesi ATTO 2 de sahneye çıktı. Markanın şehir içi kullanım için tasarladığı bu model, Aralık ayında Türkiye yollarına çıkacak. Modern tasarımı, uzun menzili ve sessiz sürüş deneyimiyle dikkat çeken ATTO 2, özellikle genç kullanıcıların radarına şimdiden girdi.