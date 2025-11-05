BYD’nin Yeni Elektrikli Modelleri Sealion 7 ve Atto 2 Türkiye’de! İşte Fiyatları...
Elektrikli otomobil pazarında rekabet iyice kızışıyor! BYD, Türkiye’de iki yeni modelini birden tanıttı: sportif D-SUV SEALION 7 ve kompakt B-SUV ATTO 2. İstanbul’daki özel lansmanda tanıtılan araçlar, hem tasarımı hem de fiyatıyla dikkat çekti. Sealion 7 bu ay, Atto 2 ise Aralık’ta Türkiye yollarına çıkacak. Üstelik lansmana özel fiyatlar şimdiden otomobil tutkunlarının ilgisini üzerine çekti.
Gelin birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elektrikli otomobil devi BYD, Türkiye pazarındaki büyümesini hız kesmeden sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BYD SEALION 7, Türkiye’ye özel olarak geliştirilen 160 kW gücündeki arkadan itişli Design versiyonuyla 2 milyon 389 bin TL’den satışa çıkıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın