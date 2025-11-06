İrem Derici'ye Hollanda'da Saldırı Şoku: GS Maçına Gitmek İstedi, Başına Gelmeyen Kalmadı!

Ancak çiftin başına tatsız olaylar geldi. Saldırıya uğradığını anlatan Derici, yaşadıklarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı:

“Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken ama nasıl pislikçe. Biz de kendimizi savunmak adına diklendik, tam ‘konu kapandı’ derken bu kez polisler peşimize takıldı. Melih’in üstüne geldikçe geldiler, ben ortam yumuşatıcı oldum resmen. Allah’tan world wide sevimliyim! Neyse, ‘Gidin odanıza, bu akşam çıkmayın’ falan dediler. Ben tabi Ali Rıza Bey felç sahnesi. Hala kırgınım ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi. Melih sonra inip polislerle konuştu, olayın aslını anlattı ama ne çare...'