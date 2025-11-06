onedio
İrem Derici'ye Hollanda'da Saldırı Şoku: GS Maçına Gitmek İstedi, Başına Gelmeyen Kalmadı!

İrem Derici'ye Hollanda'da Saldırı Şoku: GS Maçına Gitmek İstedi, Başına Gelmeyen Kalmadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.11.2025 - 15:00

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Hollanda'da saldırıya uğradı. Nişanlısı Melih Kunukçu ile Ajax-Galatasaray maçını izlemek için Amsterdam'a giden Derici, 'Maça giremedim, odada ağladım durdum. Magandalar üzerimize geldi. Arbedede tırnaklarım dipten kırıldı, ellerim zonkluyor' diyerek başına gelenleri anlattı.

İşte detaylar...

İrem Derici ve DJ nişanlısı Melih Kunukçu Galatasaray'ın 3-0 galibiyeti ile sonuçlanan Ajax maçını izlemek için Hollanda'ya gitmişti.

İrem Derici ve DJ nişanlısı Melih Kunukçu Galatasaray'ın 3-0 galibiyeti ile sonuçlanan Ajax maçını izlemek için Hollanda'ya gitmişti.

Ancak çiftin başına tatsız olaylar geldi. Saldırıya uğradığını anlatan Derici, yaşadıklarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı:

“Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken ama nasıl pislikçe. Biz de kendimizi savunmak adına diklendik, tam ‘konu kapandı’ derken bu kez polisler peşimize takıldı. Melih’in üstüne geldikçe geldiler, ben ortam yumuşatıcı oldum resmen. Allah’tan world wide sevimliyim! Neyse, ‘Gidin odanıza, bu akşam çıkmayın’ falan dediler. Ben tabi Ali Rıza Bey felç sahnesi. Hala kırgınım ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi. Melih sonra inip polislerle konuştu, olayın aslını anlattı ama ne çare...'

Derici paylaşımında, yaşadığı olayın ardından büyük bir moral bozukluğu yaşadığını da belirtti:

Derici paylaşımında, yaşadığı olayın ardından büyük bir moral bozukluğu yaşadığını da belirtti:

“Arbede sırasında tırnaklarım kırıldı dipten, ellerim zonkluyor. Gün içinde bilet bakıp akşama döneceğim, 9'undaki Gaga konserine aylardır hazırlanıyorum. Bu yıl beni motive eden tek şey buydu ama o kadar içlendim ki; ben güzel hiçbir şeyi haketmiyorum sanırım ya...  1,5 kilometre uzaktaki stada biletim olmasına rağmen giremedim. Gerçekten bazı şeylerin olmayası var.”

