İrem Derici'ye Hollanda'da Saldırı Şoku: GS Maçına Gitmek İstedi, Başına Gelmeyen Kalmadı!
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Hollanda'da saldırıya uğradı. Nişanlısı Melih Kunukçu ile Ajax-Galatasaray maçını izlemek için Amsterdam'a giden Derici, 'Maça giremedim, odada ağladım durdum. Magandalar üzerimize geldi. Arbedede tırnaklarım dipten kırıldı, ellerim zonkluyor' diyerek başına gelenleri anlattı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrem Derici ve DJ nişanlısı Melih Kunukçu Galatasaray'ın 3-0 galibiyeti ile sonuçlanan Ajax maçını izlemek için Hollanda'ya gitmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derici paylaşımında, yaşadığı olayın ardından büyük bir moral bozukluğu yaşadığını da belirtti:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın