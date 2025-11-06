Mazhar Alanson'un 28 Yıl Sonra Biricik Suden'e Kavuşunca Yazdığı "Hep Yaşın 19" Şarkısının Hikayesi
Türk müziğinin efsane üçlüsü MFÖ’nün dilimize pelesenk olmuş “Hep Yaşın 19” şarkısının arkasında aslında büyük bir aşk hikayesi yatıyor. Mazhar Alanson’un yıllara meydan okuyan bu sözleri aslında eşi Biricik Suden’e yazılmış bir aşk mektubu niteliğinde. İkili, genç yaşta tanışıp yollarını ayırmış, tam 28 yıl sonra tesadüfen yeniden kavuşmuş. Bu büyüleyici karşılaşma da şarkıya ilham vermiş.
Gelin hem tanışma hikayelerine ve hem şarkının doğuşuna birlikte bakalım. ❤️
MFÖ grubu 1968 yılında Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’un bir araya gelmesiyle kuruldu.
Bilmeyenler için şarkıyı biraz hatırlatalım:
Şarkında ardında aslında Mazhar Alanson'un yıllara meydan okuyan aşkı var desek yeridir.
Biricik Suden bir programda 22 yıllık eşiyle ilk tanışma anını şöyle anlatmıştı:
