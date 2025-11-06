onedio
Mazhar Alanson'un 28 Yıl Sonra Biricik Suden'e Kavuşunca Yazdığı "Hep Yaşın 19" Şarkısının Hikayesi

Mazhar Alanson'un 28 Yıl Sonra Biricik Suden'e Kavuşunca Yazdığı "Hep Yaşın 19" Şarkısının Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.11.2025 - 14:10

Türk müziğinin efsane üçlüsü MFÖ’nün dilimize pelesenk olmuş “Hep Yaşın 19” şarkısının arkasında aslında büyük bir aşk hikayesi yatıyor. Mazhar Alanson’un yıllara meydan okuyan bu sözleri aslında eşi Biricik Suden’e yazılmış bir aşk mektubu niteliğinde. İkili, genç yaşta tanışıp yollarını ayırmış, tam 28 yıl sonra tesadüfen yeniden kavuşmuş. Bu büyüleyici karşılaşma da şarkıya ilham vermiş.

Gelin hem tanışma hikayelerine ve hem şarkının doğuşuna birlikte bakalım. ❤️

MFÖ grubu 1968 yılında Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’un bir araya gelmesiyle kuruldu.

MFÖ grubu 1968 yılında Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’un bir araya gelmesiyle kuruldu.

Grup, kariyeri boyunca Türk müzik tarihinde derin izler bırakan “Güllerin İçinden”, “Ele Güne Karşı”, “Sarı Laleler”, “Olduramadım” gibi unutulmaz şarkılara imza attı.

Sadece müzikleriyle değil, dostluklarıyla da bir döneme damga vuran MFÖ’nün en özel parçalarından biri de 2011 yılında çıkan “Ve” albümündeki “Hep Yaşın 19”.

Bilmeyenler için şarkıyı biraz hatırlatalım:

Bilmeyenler için şarkıyı biraz hatırlatalım:

'Gezginci ruhumuz bir gün biterse

Korkmadan deriz gururluyuz

Eksilirse ağlayanlar çevremizden

Ya gerçeği söyleriz

Ya da nasıl istersen

Ne güzel şeysin sen

Hep yaşın 19

Gel yanıma sar beni

Bugün var yarın yokuz'

Şarkında ardında aslında Mazhar Alanson'un yıllara meydan okuyan aşkı var desek yeridir.

Şarkında ardında aslında Mazhar Alanson'un yıllara meydan okuyan aşkı var desek yeridir.

Çünkü hepimizin kalbinde taht kuran bu eşsiz şarkı Biricik Suden için yazıldı. Biricik Suden henüz 16 yaşındayken tanıştı Mazhar Alanson'la. Bir süre flört ettikten sonra ilişkiye başlayan çift kısa bir süre sonra ayrıldı. Aradan tam 28 yıl geçtikten sonra kader onları Amsterdam havalimanında bir araya getirdi. Bu tesadüf aşklarını tekrar alevlendirdi ve ikili yeniden ilişki yaşamaya başladı. Hep Yaşın 19 şarkısı da aşkın bu zamansız yolculuğundan doğdu diyebiliriz.

Biricik Suden bir programda 22 yıllık eşiyle ilk tanışma anını şöyle anlatmıştı:

Biricik Suden bir programda 22 yıllık eşiyle ilk tanışma anını şöyle anlatmıştı:

'İlk görüşte aşk sanırım. 16 yaşındaydım bir gün İzzet Öz ile MFÖ konserine gittik. O zaman çok tanımıyorlardı. Beşiktaş’ta küçük bir mekanda çalıyorlardı. Ben kapıdan içeri girince konser başlamıştı. O dönem punk tarzında takılıyorum. Sahnede bir baktım punk bir adam. Saç baş gözler boyanmış kulaklar küpeli altında parlak pembe bir tayt var heyecanla şarkısını söylüyor. İki bacağına açarak zıplıyor. 'İzzet bu ne' dedim. 'Konser bitince tanıştıracağım seni' dedi. Konser bitti, kulise girdik ve Mazhar‘la ilk orada tanıştık. Hayran oldum. Saçlarıma dokunmak için elini kanattı böyle flört başladı. Sonra ayrıldık 28 yıl sonra Amsterdam’da havalimanında karşılaştık ve tekrardan birlikte olduk.

Mazhar Alanson’un hisleriyle yazdığı bu şarkıda bize hediye oldu böylelikle, severek dinliyoruz. ❤️

