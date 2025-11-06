Mazhar Alanson'un 28 Yıl Sonra Biricik Suden'e Kavuşunca Yazdığı "Hep Yaşın 19" Şarkısının Hikayesi

Türk müziğinin efsane üçlüsü MFÖ’nün dilimize pelesenk olmuş “Hep Yaşın 19” şarkısının arkasında aslında büyük bir aşk hikayesi yatıyor. Mazhar Alanson’un yıllara meydan okuyan bu sözleri aslında eşi Biricik Suden’e yazılmış bir aşk mektubu niteliğinde. İkili, genç yaşta tanışıp yollarını ayırmış, tam 28 yıl sonra tesadüfen yeniden kavuşmuş. Bu büyüleyici karşılaşma da şarkıya ilham vermiş.

Gelin hem tanışma hikayelerine ve hem şarkının doğuşuna birlikte bakalım. ❤️