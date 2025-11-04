onedio
Miss Universe 2025'te Türkiye'yi Temsil Etmek İçin Tayland'a Giden Ceren Arslan'a X'te Yorum Yağdı!

04.11.2025 - 15:35

Türkiye bu yıl Miss Universe sahnesine çıkmak üzere kolları sıvadı! Miss Universe Türkiye 2025 tacını takan Ceren Arslan, hazırlıklarını tamamlayıp Tayland’a uçtu. Yarışma 21 Kasım 2025’te başlayacak ve dünyanın dört bir yanından gelen adaylar podyumda Türkiye'yi temsil edecek. Ceren Arslan'ın ülkemizi temsil etmesi ise X'te tartışma yarattı.

İstanbul’da seçilen Ceren Arslan, 21 Kasım 2025’te Tayland’da düzenlenecek Miss Universe sahnesinde Türkiye adına yarışacak.

Geçen yıl Türkiye’yi Miss Universe’de Ayliz Duman temsil etmişti ve 73. Miss Universe finali 16 Kasım 2024’te Meksika City’de yapılmıştı. O gecenin kazananı ise Danimarka adına yarışan Victoria Kjær Theilvig olmuştu. Bu yıl ise bayrağı Ayliz Duman’dan devralan Ceren Arslan, Türkiye’yi temsil etmek üzere Tayland’a iniş yaptı ve Miss Universe 2025 hazırlıklarına başladı.

Ceren Arslan'ın Miss Universe'de Türkiye'yi temsil etmesi X'te tartışma yarattı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
