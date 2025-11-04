Miss Universe 2025'te Türkiye'yi Temsil Etmek İçin Tayland'a Giden Ceren Arslan'a X'te Yorum Yağdı!
Türkiye bu yıl Miss Universe sahnesine çıkmak üzere kolları sıvadı! Miss Universe Türkiye 2025 tacını takan Ceren Arslan, hazırlıklarını tamamlayıp Tayland’a uçtu. Yarışma 21 Kasım 2025’te başlayacak ve dünyanın dört bir yanından gelen adaylar podyumda Türkiye'yi temsil edecek. Ceren Arslan'ın ülkemizi temsil etmesi ise X'te tartışma yarattı.
İstanbul’da seçilen Ceren Arslan, 21 Kasım 2025’te Tayland’da düzenlenecek Miss Universe sahnesinde Türkiye adına yarışacak.
Ceren Arslan'ın Miss Universe'de Türkiye'yi temsil etmesi X'te tartışma yarattı.
