Dilan Polat Evin İçinde Ateş Yakarken, Engin Polat'ın Umursamaz Halleri Olay Oldu!

Dilan Polat Evin İçinde Ateş Yakarken, Engin Polat'ın Umursamaz Halleri Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.11.2025 - 15:13

Dilan Polat’ın evinin içinde çektiği videolar sosyal medyada zaten sıkça konuşuluyordu ama bu kez olanlar herkesi şaşkına çevirdi. Polat, paylaşımlarında neredeyse kendisiyle bütünleşmiş olan meşhur pijama takımını evin içinde ateşe vererek yaktı! O anlarda Engin Polat’ın umursamaz tavırları sosyal medyada gündem oldu.

İşte detaylar…

Adını sık sık karmaşık iddialarla duyduğumuz Dilan Polat, bu kez evin içinde yaptığı şaşırtıcı bir hareketle gündemde.

Adını sık sık karmaşık iddialarla duyduğumuz Dilan Polat, bu kez evin içinde yaptığı şaşırtıcı bir hareketle gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu operasyonu kapsamında alınan saç ve kan örneklerinde maddeye rastlanması, ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunduğu iddiaları derken Polat çifti yine tartışmaların odağına yerleşmişti.

Bu iddialara yanıt veren Engin Polat, olayın intihar değil panik atak krizi olduğunu söyleyerek, “Ablasına giderken beni aradı, arabayı kenara çekmiş, olay bu” demişti.

Kaçıranlar için:

Bu kez evin içerisinde pijamalarını yakarken çektiği video ile gündeme geldi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

