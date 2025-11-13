Şeyma Subaşı’nın Bebek’te Açıp Kapatmak Zorunda Kaldığı Kafe Bir TikTok Videosuyla Tekrar Gündem Oldu

Bir TikTok kullanıcısı, Şeyma Subaşı’nın Bebek’te açtığı ve kısa sürede kapatmak zorunda kaldığı ünlü kafeyi paylaştı. Subaşı yıllar önce kafenin kirasından dert yakınıp “Normalde hiçbir yerde olmayan bir kira ücreti var, biz de ödüyoruz. Bebek'in en güzel yerinde olduğu için. Yaklaşık 80 bin TL kirası olan bir yer.' demişti. Ayrıca pek fazla sipariş vermeyen müşteriler için de “Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie...' sözleriyle serzenişte bulunmuştu.
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, yıllar önce Bebek’te açtığı lüks kafesiyle gündeme gelmişti.
