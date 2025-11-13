Şeyma Subaşı’nın Bebek’te Açıp Kapatmak Zorunda Kaldığı Kafe Bir TikTok Videosuyla Tekrar Gündem Oldu

2018 yılında büyük bir hevesle açılan mekan, kısa süre içinde menü fiyatları nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Subaşı daha fazla dayanamayarak mekanı kapatmak zorunda kalmıştı. Nedenini de şu sözlerle açıklamıştı:

'Gerçekten kiramız çok yüksek. Normalde hiçbir yerde olmayan bir kira ücreti var, biz de ödüyoruz. Bebek'in en güzel yerinde olduğu için... Ve biz alkol satmıyoruz. Yaklaşık 80 bin TL kirası olan bir yer. Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar. Bu para çıkıyor ama benim cebime bir şey girmiyor. Bir şeyin içine girmek kadar, doğru yerde çıkmak da bence doğru bir adımdır.'

Son olarak bir TikTok kullanıcısı, Subaşı’nın kapatmak zorunda kaldığı o mekanı paylaşarak yeniden gündem yarattı.