Şeyma Subaşı'nın Bebek'te Açıp Kapatmak Zorunda Kaldığı Kafe Bir TikTok Videosuyla Tekrar Gündem Oldu

Şeyma Subaşı’nın Bebek’te Açıp Kapatmak Zorunda Kaldığı Kafe Bir TikTok Videosuyla Tekrar Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.11.2025 - 12:37

Bir TikTok kullanıcısı, Şeyma Subaşı’nın Bebek’te açtığı ve kısa sürede kapatmak zorunda kaldığı ünlü kafeyi paylaştı. Subaşı yıllar önce kafenin kirasından dert yakınıp “Normalde hiçbir yerde olmayan bir kira ücreti var, biz de ödüyoruz. Bebek'in en güzel yerinde olduğu için. Yaklaşık 80 bin TL kirası olan bir yer.' demişti. Ayrıca pek fazla sipariş vermeyen müşteriler için de “Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie...' sözleriyle serzenişte bulunmuştu.

İşte detaylar...

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, yıllar önce Bebek'te açtığı lüks kafesiyle gündeme gelmişti.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, yıllar önce Bebek’te açtığı lüks kafesiyle gündeme gelmişti.

2018 yılında büyük bir hevesle açılan mekan, kısa süre içinde menü fiyatları nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Subaşı daha fazla dayanamayarak mekanı kapatmak zorunda kalmıştı. Nedenini de şu sözlerle açıklamıştı:

'Gerçekten kiramız çok yüksek. Normalde hiçbir yerde olmayan bir kira ücreti var, biz de ödüyoruz. Bebek'in en güzel yerinde olduğu için... Ve biz alkol satmıyoruz. Yaklaşık 80 bin TL kirası olan bir yer. Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar. Bu para çıkıyor ama benim cebime bir şey girmiyor. Bir şeyin içine girmek kadar, doğru yerde çıkmak da bence doğru bir adımdır.'

Son olarak bir TikTok kullanıcısı, Subaşı’nın kapatmak zorunda kaldığı o mekanı paylaşarak yeniden gündem yarattı.

Gülistan Başköy
