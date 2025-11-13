onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eski Eşlerine 10 Milyon Dolarlık Evler Bırakmış: Mehmet Ali Erbil'in Serveti Dudak Uçuklattı!

Eski Eşlerine 10 Milyon Dolarlık Evler Bırakmış: Mehmet Ali Erbil'in Serveti Dudak Uçuklattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.11.2025 - 14:22

Mehmet Ali Erbil bir süredir özel hayatı ve evliliğiyle magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri. 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’la yaptığı evlilik sonrası hem aşk gündemi hem de maddi durumuna dair iddialar gündemden düşmüyordu. “Mehmet Ali Erbil’in parasız kaldığı, ekonomik olarak zorluk yaşadığı” iddiaları son dönemde sıkça konuşulunca ünlü şovmen sessizliğini bozdu. Servetinin durumunu ilk kez açık açık anlatan Erbil, yaptığı açıklamayla adeta taşları yerine oturttu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hem özel hayatı hem inişli çıkışlı kariyeriyle magazinin daima gündeminde yer alan isimlerden biri.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hem özel hayatı hem inişli çıkışlı kariyeriyle magazinin daima gündeminde yer alan isimlerden biri.

Ağustos ayında 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda eski eşleriyle ilgili, 'Bütün eşlerimi aldattım hepsinden özür diliyorum ama bir eşime çok haksızlık yaptım o saf ve temiz bir insandı keşke onu bırakmasaydım' demiş ve bu sözlerin ardından şimdiki eşi Gülseren Erbil ile arasında kriz yaşadığı iddia edilmişti.

Olay büyüyünce "Ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. O anlık bir şeydi." diyerek eşinden özür dilemişti.

Olay büyüyünce "Ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. O anlık bir şeydi." diyerek eşinden özür dilemişti.

Son dönemde ise gündemde dolaşan “Mehmet Ali Erbil maddi olarak çöktü” söylentileri hızla yayılınca, ünlü şovmen katıldığı son programda iddialara net bir şekilde yanıt verdi.

Erbil, servetinin sandığından çok daha sağlam olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Şu anda oturduğum ev bile 10 milyon dolar eder. Eşlerime verdiğim evler de 10 milyon dolar. Kumarda varımı yoğumu kaybetmedim; çocuklarımın, torunlarımın geleceğini garanti altına aldım.”

Erbil, hakkında çıkan “Ekonomik olarak güç kaybetti” iddialarına da tüm açıklığıyla karşı çıktı:

Erbil, hakkında çıkan “Ekonomik olarak güç kaybetti” iddialarına da tüm açıklığıyla karşı çıktı:

“Benim hiç çalışmasam da bana, çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var. 17 yaşındaki çocuğum yurt dışında okuyacak. Onun bile yatırımını önceden yaptım.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın