Eski Eşlerine 10 Milyon Dolarlık Evler Bırakmış: Mehmet Ali Erbil'in Serveti Dudak Uçuklattı!

Mehmet Ali Erbil bir süredir özel hayatı ve evliliğiyle magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri. 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’la yaptığı evlilik sonrası hem aşk gündemi hem de maddi durumuna dair iddialar gündemden düşmüyordu. “Mehmet Ali Erbil’in parasız kaldığı, ekonomik olarak zorluk yaşadığı” iddiaları son dönemde sıkça konuşulunca ünlü şovmen sessizliğini bozdu. Servetinin durumunu ilk kez açık açık anlatan Erbil, yaptığı açıklamayla adeta taşları yerine oturttu.

Gelin detaylara birlikte bakalım…